Priista Xavier González se destapa para disputar Gobierno de CDMX

El diputado del PRI, Xavier González Zirión, se destapo para contender por la candidatura de Va Por México al gobierno de la Ciudad de México (CDMX).

Asegura que está limpio y no tiene cola que le pisen.

“Yo no tengo carpetas de investigación, no tengo “cola que me pisen”. Si me inventan alguna mentira, rápidamente saldré a desmentirla. Confío en mi pasado y confío más en mi futuro como Jefe de Gobierno, porque voy a dar grandes resultados en esta Ciudad”, sostuvo González Zirión.

En declaraciones a la prensa, dijo que buscará sumar a Movimiento Ciudadano en la contienda por la Jefatura de Gobierno de la CDMX “Voy a platicar con ellos para convencerlos de que al menos en la Ciudad deben de ir en coalición, porque deben de cooperar con su porcentaje de votos para el triunfo, pero también con el gobierno. Hay personas que valen mucho la pena en Movimiento Ciudadano, y que deben de integrarse al Gabinete que voy a comandar”.

Xavier González asegura que su Gobierno será de coalición

Señaló que de ganar la jefatura de Gobierno incluirá propuesta no solo de los partidos sino de la sociedad civil para gobernar la capital del país.

Además, su gabinete será un gobierno de coalición donde el 50 por ciento de los puestos serán ocupados por los partidos aliados del PAN, PRI y PRD. Un 25 por ciento será para miembros de la sociedad civil prominentes y especializados. El otro 25 por ciento serán designados por él.

En el PRI, también figura Cinthya López, como aspirante a la candidatura de Va Por México al gobierno de la CDMX.