Gobierno mexicano enfrenta su peor crisis con Estados Unidos: PRI

La relación de México con el gobierno de los Estados Unidos fue motivo de debate entre diputados y senadores durante la discusión de la agenda política que se llevó a cabo en el Congreso de la Unión.

El presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, lamentó que la oposición esté usando la crisis por la migración y las redadas en contra de los paisanos en Estados Unidos para golpear políticamente al gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum.

“Pareciera que a la oposición lo que le interesa es que le vaya mal al país, que le vaya mal a nuestro gobierno. No entienden, no quieren entender que los ataques a Claudia Sheinbaum Pardo no son ataques personales, son ataques a la jefa del Estado mexicano. Son ataques a su presidenta de la República y a mi compañera presidenta”, expresó el legislador morenista.

Sheinbaum está sola y rodeada de puros radicales: PRI

Pero desde la oposición subrayaron que el gobierno de México se tropieza con la lengua de Fernández Noroña, que podría traducirse en un nuevo incremento al impuesto a las remesas de los paisanos, o bien con la torpeza política de legisladores como Alfonso Ramírez Cuéllar quien convocó un mitin afuera de la embajada de los Estados Unidos.

“La presidenta se ve ha quedado sola, rodeada de radicales, sin respeto a su gobierno y sin respeto a las negociaciones que tratan, de mala manera o malos objetivos, construir (...) Esa es la peor soledad de un gobierno que está empezando. Antes había interlocución. Antes le reconocían a México en Washington las negociaciones. Hoy condenan a Palacio Nacional. Por culpa de estas contradicciones y de la soledad de palacio enfrentamos nuestra peor crisis con Estados Unidos en este siglo. Mientras juegan a los mítines la realidad los alcanzó. No saben qué hacer, mientras tanto millones de familias mexicanas están pagando el precio. Ese es el verdadero costo de un gobierno atrapado en su propio laberinto”, expresó el coordinador del PRI, Manuel Añorve.

Noroña desecha dejar presidencia de la mesa directiva

Fernández Noroña advirtió que no se retirará de la presidenta de la mesa directiva a pesar de las solicitudes de ciudadanos y activistas, debido a sus constantes declaraciones que generan polémica y no representan a la pluralidad en la cámara alta.

“Aguanten los argumentos. Dejen de brincar como chinicuiles en comal que aquí regresó el doctor Noroña, a darles su medicamento y les voy a dar para que se lleven pero para una década. Aprendan. En México manda el pueblo de México y nadie más. Aprenda nuestros movimientos tiene el respaldo del pueblo. Aprendan seré su presidente de la permanente y de la cámara de senadores hasta el 31 de agosto de este año, les pese lo que les pese y les duela lo que les duela”, gritó el morenista entre reclamos desde los otros escaños por haber usado la palabra el doble de tiempo que lo que le permiten a las bancadas de oposición.