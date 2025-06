“También vivo aquí": Laureano, el árbol de más de 100 años en CDMX y su ‘lucha’ contra una construcción

Lleva más de 100 años y ahora temen que sufra daños en sus hojas y raíces. Laureano, un árbol sembrado en Miguel Laurent y Fresas, colonia Tlacoquemecatl del Valle, alcaldía Benito Juárez, de acuerdo con vecinos, se ve amenazado por la construcción de un complejo habitacional que inició hace un mes aproximadamente en la Ciudad de México (CDMX), aunque las autoridades afirman que no.

Vecinos han alzado la voz por este árbol centenario de la India, el cual fue nombrado así por la fusión de los nombres de la calle donde se ubica y por ser un laurel. Tiene una copa de al menos 15 metros de diámetro y su sistema radicular podría extenderse hasta 45 metros o más, lo que podría abarcar la totalidad del predio, de acuerdo con lo informado por los ciudadanos de la zona.

Listones y dibujos de niños como protesta y apoyo a ‘Laureano’

Consultados por Fuerza Informativa Azteca (FIA), los vecinos comentaron que este árbol podría verse afectado en sus raíces y hojas ante la construcción. El perímetro donde se localiza está cubierto con tapiales y láminas donde se han pegado mensajes pidiendo que no se corte ni una sola rama a Laureano, incluso, niños hicieron dibujos expresando el mismo deseo.

Además, el tronco tiene a su alrededor listones de colores y en algunos de ellos se leen mensajes como “Yo también vivo aquí", “No a la tala de Laureano” y “Laureano merece vivir”.

La señora María Antonieta, de 69 años, es una vecina que contó a FIA que padres de familia acompañados de sus hijos se organizaron para firmar una petición para pedir que no se corte el árbol. Los pequeños se sumaron al llamado y mostraron su apoyo con dibujos que hacen referencia a que no se derribe Laureano o se le corten sus hojas o raíces.

“Los niños realizaban sus dibujos con mucho entusiasmo, con mucha alegría y esperanza de lograr salvar a Laureano. Con esa alegría infantil y esa consciencia del cuidado de los árboles y lo importante que los árboles son para nosotros los seres vivos, ya que hay una simbiosis entre ellos y nosotros. Los niños aparte cuando terminaban su dibujo venían a colgar listones con los deseos de que salvemos a Laureano”, contó.

Sedema asegura que no hay autorización para derribar a ‘Laureano’

La Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México informó que “no está autorizado el derribo del laurel de la India en Miguel Laurent 48".

“El gobierno de la Ciudad de México, a través de la Secretaría del Medio Ambiente, informa que no está autorizado el derribo del laurel de la India ni de ninguno de los árboles ubicados fuera del predio de Miguel Laurent 48, colonia Tlacoquemecatl, alcaldía Benito Juárez. Reiteramos que no existe autorización para su tala o derribo. Nuestra prioridad es atender con responsabilidad las inquietudes vecinales”, informó la Sedema.

#TarjetaInformativa | La Sedema informa que no está autorizado el derribo del laurel de la India en Miguel Laurent 48. La Ciudad de México protege sus árboles, el interés colectivo y el desarrollo inmobiliario sostenible.



Más información ⬇️ pic.twitter.com/yqDxb4h6Mk — Secretaría del Medio Ambiente (@SEDEMA_CDMX) June 9, 2025

Julia Álvarez Icaza Ramírez, titular de la Secretaria de Medio Ambiente de la CDMX, publicó un video en X en el que dio a conocer que ayer se llevó una reunión en las oficinas de la institución a su cargo con vecinos y representantes de la alcaldía Benito Juárez.

La funcionaria contó que “no está, ni estuvo nunca contemplado la tala ni el derribo” de este laurel de la India, ubicado en la banqueta del predio, donde se construye un desarrollo inmobiliario y de ninguno de los cuatro árboles que están en la acera aledaña.

“No se verá afectado ningún árbol que se encuentra junto a este desarrollo inmobiliario”, dijo. A este mensaje se sumó una declaración de la jefa de Gobierno, Clara Brugada, quien aseguró que el árbol “está a salvo y sano”.

¡#Laureano está a salvo y sano!

Sigamos velando por una #CapitalDeLaTransformación sustentable. https://t.co/gDsB38dSQ6 — Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) June 11, 2025

Alcaldía afirma que no existe permiso para podar el árbol ‘Laureano’

En un comunicado emitido por la alcaldía el 1 de junio pasado se indicó que “no ha otorgado ningún permiso para la poda del árbol de laurel de la India, ubicado sobre la acera de Miguel Laurent, frente al número 48, en la colonia Tlacoquemécatl”.

Añadió que una empresa constructora inició los trámites correspondientes ante la Secretaría del Medio Ambiente para llevar a cabo la poda de árbol, pero “dicha secretaría solicitó el visto bueno de la alcaldía; sin embargo, la alcaldía Benito Juárez reitera que no ha autorizado dicha intervención”.

Asimismo, asegura que notificó a la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial (PAOT) para que dé seguimiento al caso y se evite cualquier abuso. Luis Mendoza, alcalde de la demarcación, manifestó que el árbol “nunca estuvo en riesgo de ser derribado”.

Lo hemos dicho siempre. El Laurel de la India está a salvo.

Quiero reiterar una vez más que el Laurel de la India, emblemático árbol de nuestra alcaldía, nunca estuvo en riesgo de ser derribado. Nuestra prioridad es preservar la naturaleza y la identidad que nos define. A lo… pic.twitter.com/qXtojXHl0e — Luis Mendoza Acevedo (@LuisMendozaBJ) June 11, 2025

El alcalde de Benito Juárez también dio a conocer en su cuenta de X que a Laureano “no se le va a tocar ni la raíz ni una sola hoja”. Aunado a ello, enlistó una serie de acciones al respecto, entre ellas:



La Sedema promoverá una declaratoria para árboles patrimoniales, monumentales, con valor ambiental, social y cultural, dentro de la cual se incluirá al árbol conocido como “Laureano”, ubicado en la acera frente al predio Miguel Laurent 48,colonia Tlacoquemecatl como árbol monumental



El árbol no tendrá afectación de poda de raíces ni de follaje, hasta en tanto se realicen los dictámenes de arbolado trip



Se va a realizar un dictamen de arbolado por tres dictaminadores: uno por parte de vecinos, uno por parte de alcaldía, uno por parte de la Sedema, para poder determinar lo conducente



La Sedema se compromete a concertar con las dependencias Spotmet y la alcaldía Benito Juárez, lo conducente para la modificación del proyecto, en su caso



El promovente solicita realizar actividades para la estabilización de los trabajos de excavación



El promovente no realizará ninguna obra relacionada con el provecto, hasta que se tenga la modificación del proyecto, en su caso en torno al árbol denominado “Laureano”

En la reunión @SEDEMA_CDMX, vecinos y @BJAlcaldia se reafirma la postura que hemos sostenido desde hace meses: la defensa del Laurel de la India al que NO SE LE VA A TOCAR NI LA RAÍZ NI UNA SOLA HOJA. 🌳



Seguiremos trabajando en coordinación con nuestros vecinos y autoridades… pic.twitter.com/uZoeLgMx03 — Luis Mendoza Acevedo (@LuisMendozaBJ) June 11, 2025

Vecinos presentan amparo; trabajadores de obra siguen laborando

No obstante, dentro del terreno en el que se está realizando la construcción aún hay personas al parecer trabajando en la obra hasta este momento.

Los vecinos de esta y otras colonias como Del Valle, Álamos, Narvarte, Portales, Acacias, Nápoles y Mixcoac, realizaron una recolección de firmas para pedir a las autoridades que el árbol no sea talado, ni afectado de ninguna manera. Las firmas reunidas acompañan un amparo presentado ante juzgados de distrito en materia administrativa.

“Fueron más de 2 mil firmas para defender al árbol Laureano y son para acompañar un amparo que presentamos ayer en el que solicitamos que las autoridades del gobierno de la Ciudad de México y de la alcaldía resguarden el árbol y prevengan cualquier daño posible que se le pueda hacer a las raíces y al árbol en sí mismo”, comentó a FIA, Avril Ayala, quien junto con Úrsula Amaranta y Daniela Jiménez forma parte del equipo legal que defiende la causa vecinal.

Avril Ayala añadió que aquí se pretende hacer un edificio “aunque no hay ningún permiso de tala, poda o derribo”, pero al meter excavadoras, se exponen las raíces del árbol.

Piden poner sellos a la obra; señalan que ‘Laureano’ "no está a salvo todavía”

Patricia, del comité vecinal, contó que ayer se llegaron a acuerdos con las autoridades como la Sedema, para la declaración de Laureano como patrimonio monumental de la Ciudad de México, no obstante, señaló que el árbol de laurel de la India con más de 100 años “no está a salvo todavía” y se deben fijar las garantías para que no sea dañado.

“Se acordó que estaría la obra parada en tanto no se tuvieran todos los dictámenes, no hay sellos, no sé quién es la instancia que debiera ponerlos para garantizar que no hay nadie en la obra donde pareciera que sí, porque salió gente, no me permitieron verificarlo, cerraron la puerta antes”, dijo.

En esta lucha para salvarlo, la vecina Patricia reconoció que se dio un “muy buen primer paso, pero Laureano no está totalmente resguardado”. Contó que al terreno donde está el árbol acudió personal de la Sedema para hacer un estudio, en tanto, se acordó que se haría un dictamen entre vecinos, la Sedema y la inmobiliaria responsable de la construcción.

“Laureano es valiosísimo porque tiene más de 100 años, llegó antes que todos nosotros. Por su antigüedad, su belleza y su esplendor se ha ganado el derecho de ser protegido y resguardado”, expresó Patricia.

Acusan incumplimiento de la inmobiliaria

En conferencia de prensa afuera de la obra y donde está el árbol, vecinos denunciaron que ha habido un incumplimiento por parte del desarrollo inmobiliario de los acuerdos, como lo es que trabajadores siguen entrando al predio y la obra no se ha detenido.

Señalaron que llegaron a ver que dentro había una placa de cemento junto a las raíces del árbol y estas ya fueron tocadas.

“Visualizamos en algún momento que sí había una placa de cemento junto a las raíces en algún momento y que se estaba excavando, afortunadamente sí pararon las excavaciones, pero estamos casi seguros de que hay un daño ambiental y no nos han permitido ingresar”, dijo la vecina Itzel García, quien añadió que aunque Laureano esté afuera, no significa que esté a salvo, pues no saben hasta dónde llegan las raíces.