Denuncian abuso sexual contra cinco niñas en primaria de Coyoacán; Agresor queda libre por omisión escolar

Los lugares que deberían representar un espacio seguro para la niñez terminan siendo los más peligrosos. Padres de familia de la escuela primaria “República de Guatemala”, ubicada en la zona sur de la Ciudad de México, protestaron y denunciaron que cinco alumnas de quinto grado, de entre 10 y 11 años, fueron víctimas de violencia sexual y tocamientos dentro del plantel.

El presunto agresor fue identificado como Salomón “N”, un supervisor de educación física que acudió a la institución el pasado 27 de mayo para impartir una clase muestra. “Nos dijeron que había sido en la clase de educación física, de ahí ya nos comentaron que había habido algunos acercamientos, tocamientos, y que las niñas estaban muy alteradas”, relató uno de los familiares afectados.

A pesar de la gravedad de las acusaciones, el caso presenta graves irregularidades institucionales. Tras el ataque, el presunto agresor fue puesto en libertad por las autoridades judiciales debido a que no se pudo acreditar el delito en flagrancia, una situación que los padres atribuyen directamente a la falta de acción oportuna por parte de la directiva de la escuela.

Acusan omisiones institucionales dentro del plantel

El proceso de denuncia interna estuvo marcado por la negligencia de los docentes. Las menores afectadas relataron que, inmediatamente después de ocurridos los hechos, le dieron aviso a su maestra de grupo; sin embargo, la docente las ignoró y no tomó en cuenta su declaración. Ante el rechazo, las víctimas tuvieron que refugiarse con otra profesora, quien sí activó el protocolo correspondiente y notificó la situación tanto a la subdirectora como a la directora del plantel.

🚨 5 niñas abusadas en su escuela



En la #CDMX, cinco niñas de quinto grado denunciaron haber sido víctimas de abuso sexual dentro de la primaria República de Guatemala.



El presunto agresor, Salomón "N", supervisor de educación física, fue señalado por las menores durante una… pic.twitter.com/aTDjgFhg0o — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) June 2, 2026

Pese al reporte formal de la segunda maestra, la directora del plantel hizo caso omiso y decidió no actuar de inmediato para retener al implicado ni dar aviso a los cuerpos de seguridad. Debido a esta dilación deliberada, Salomón “N” abandonó las instalaciones, lo que provocó que se perdiera la flagrancia al momento en que los padres de familia acudieron a denunciar ante la Fiscalía de Delitos Sexuales.

Padres de familia exigen destituciones y suspenden asistencia

Como protesta ante la impunidad del agresor y el encubrimiento interno, varios estudiantes no han regresado a clases y la fachada de la primaria fue intervenida con consignas contundentes como “Los niños no se tocan”. La comunidad escolar mantiene un bloqueo y exige la intervención inmediata de la Secretaría de Educación Pública (SEP) y de la Fiscalía General de Justicia de la CDMX.

Las demandas de los padres de familia son claras: exigen la detención inmediata de Salomón “N” y la destitución definitiva de la directora de la escuela, así como de la maestra de educación física que ignoró el testimonio inicial de las niñas. Los manifestantes advirtieron que las protestas continuarán y no permitirán el acceso total al plantel hasta que las autoridades garanticen un entorno seguro y castiguen penalmente la colusión y las omisiones que dejaron libre al agresor.