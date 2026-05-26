“El riesgo es enorme”: Vecinos temen por obras de la Línea 5 del Cablebús en CDMX

La construcción de la Línea 5 del Cablebús, en la zona sur de la Ciudad de México, sigue su avance como uno de los proyectos de movilidad más importantes impulsados por el gobierno capitalino. La obra promete reducir tiempos de traslado, mejorar la conectividad, además de ofrecer una alternativa de transporte sustentable para miles de personas.

Sin embargo, mientras la maquinaria y trabajadores laboran en distintos puntos del proyecto, también aumenta la preocupación entre habitantes de las zonas cercanas a las obras, ya que aseguran que existen riesgos importantes relacionados con el terreno, el viento, el impacto urbano y la cercanía de algunas estructuras con escuelas y viviendas.

¿Por qué preocupa la construcción de la Línea 5 del Cablebús?

Uno de los puntos que más inquieta a los vecinos de la zona es el que se encuentra sobre Avenida Toluca, donde presuntamente se contempla la instalación de una torre cercana a una escuela. Residentes aseguran que el proyecto no ha sido explicado de manera clara y que todavía existen dudas acerca de los estudios técnicos realizados para garantizar la seguridad de la obra.

Otros habitantes consideran que esta situación podría generar problemas de movilidad y seguridad, especialmente durante las horas de entrada y salida de estudiantes: “Aparte de bueno, comenzando por el crucero, que en las mañanas a la hora de los niños es todo un caos”, comentó una vecina de la zona afectada.

Vecinos cuestionan estudios técnicos y condiciones del suelo en obras de Cablebús Línea 5

Las críticas también se enfocan en las características del terreno y las condiciones climáticas del área: “La ruta que lleva el Cablebús no es tan segura porque hay mucho viento, porque no se hicieron los estudios correspondientes como para hacer una obra de ese tamaño”, expresó una de les vecinas consultadas por Azteca Noticias.

Aunque las autoridades capitalinas aseguran que este tipo de infraestructura cumple con normas internacionales de seguridad, además de evaluación estructural, vecinos insisten en que necesitan información más detallada y transparencia sobre los dictámenes técnicos.

Línea 5 del Cablebús: ¿Qué impacto tendría la nueva terminal en Colinas del Sur?

Otro foco de inconformidad se encuentra en la terminal proyectada en la zona de Colinas del Sur. Algunos residentes temen afectaciones relacionadas con ruido, incremento de personas, saturación vial y modificaciones al entorno urbano: “Es que realmente esto es un desastre, ya nos quitaron lo que es el parque, lo del mercado ahí amontonado… horrible”, señaló otra habitante inconforme con las obras.

CDMX se pinta de morado y ajolotes… mientras crecen las críticas por baches, drenaje y seguridad vial

Pese a las críticas, el proyecto continúa en marcha y forma parte de la estrategia de movilidad impulsada por el Gobierno de la Ciudad de México para ampliar el sistema de transporte por cable, similar al que ya opera en alcaldías como Gustavo A. Madero e Iztapalapa.