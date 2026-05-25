Tuvieron que sacarse la sangre frente a la Fiscalía de CDMX; colectivo Génesis denuncia corrupción y revictimización

Verónica Alonso, fundadora del colectivo Génesis, acompaña el plantón frente a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México que este mes cumple 11 días, gesto que siguió a una protesta sangrienta dentro de las instalaciones. El grupo realizó un plantón a las afueras del edificio porque aún no perciben acciones claras de las autoridades para atender sus demandas de justicia.

Alonso explicó que el colectivo surgió por la necesidad de acceso efectivo a la justicia, porque muchos casos llevan años sin avanzar. Relató que su hermana, Sandra, integrante del colectivo, llegó a desangrarse como medida extrema para que la atendieran, y que la organización decidió acampar frente a la Fiscalía después de que cierres en avenidas y negociaciones no ofrecieran soluciones reales.

Denuncian retrasos y revictimización en casos de abuso infantil

Alonso contó en entrevista con Hechos AM que cuando su hija tenía cinco años sufrió abuso sexual y el proceso judicial resultó especialmente traumático porque exigieron a la niña detallar las fechas y horas de los hechos, algo imposible para su edad.

Dijo que, tras cuatro años, solo alcanzó la etapa intermedia del proceso y que la defensa se ha topado con recursos y tácticas procesales que retrasan la investigación. Por eso inició el movimiento: para visibilizar el viacrucis que viven víctimas y familiares en la búsqueda de justicia.

Denuncian corrupción y desvío de carpetas de investigación en la FGJCDMX

El colectivo representa actualmente a 48 mujeres; Alonso señaló casos con retrasos extremos, incluido uno que lleva ocho años separado de su hija. Denunció que agresores y sus familiares, en supuesta complicidad con funcionarios, abren carpetas falsas o corrompen expedientes.

Relató un caso en el que una agente del Ministerio Público habría cobrado medio millón de pesos para manipular una carpeta y forjar un desistimiento de apelación. Tras la denuncia de dicha irregularidad, a esa funcionaria solo la removieron de su unidad y la reubicaron, y permanece libre pese a señalamientos de corrupción.

“Cuando se detecta que un MP comete un acto de corrupción o de omisión grave, lo que hacen es únicamente cambiarlos porque no tienen mucho personal”, afirmó.

Destacó que la agente que habría recibido dinero para manipular una carpeta de investigación ya fue detenida en Morelos por un caso de corrupción, pero ahora está en libertad y “me la encontré hace dos semanas en el Reclusorio Oriente”, destacó.

Víctimas exigen atención del Gobierno de la CDMX tras 11 días de protesta

El colectivo exige atención del secretario de Gobierno de la CDMX para que conozca la situación y que las medidas solicitadas, conforme a derecho, avancen de manera pronta y segura.

Finalmente, Alonso informó que su hermana se recupera: todavía está deshidratada, pero estable y monitoreada por quienes mantienen el plantón. Afirmó que hubo una negociación reciente, pero advirtió que eso no implica que el conflicto haya concluido, por lo que seguirán vigilantes hasta obtener respuestas y acciones concretas por parte de las autoridades.