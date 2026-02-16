¿Los ‘Therian’ llegan a México? Esto se sabe sobre su primera reunión en la CDMX

Los 'Therian', un grupo de personas que se identifica espiritual y psicológicamente con los animales, convocaron su primera reunión en la Ciudad de México (CDMX), pero ¿cuándo y dónde será? Esto se sabe.

Este tipo de convivencias ya se han realizado en distintas partes de América Latina, desatando distintas opiniones entre los usuarios de redes sociales.

¿Cuándo será la primera reunión 'Therian' en la CDMX?

La primera reunión 'Therian' en la Ciudad de México ( CDMX ) se llevará a cabo el próximo viernes 20 de febrero 2026 a las 14:00 horas en la explanada Las Islas , en CU .

Se espera que a las 15:00 horas, los Therian avancen hasta el Anexo de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

En la convocatoria se les pide a los asistentes acudir a la reunión con respeto, mente abierta y un espíritu libre.

"Será un espacio seguro para conectar y disfrutar en comunidad. ¿Te unes?", se lee en la convocatoria.

La primera reunión Therian en CDMX será el 20 de febrero 2026|REDES SOCIALES

¿Cuál es el origen de los 'Therian' en México?

Los 'Therian', son un grupo de personas que se identifican de física, espiritual y emocionalmente con animales, es decir, no se consideran animales, sino que se identifican con la naturaleza de alguna especie, pero a nivel psicológico.

El origen de los therian nace de la necesidad de una comunicad que busca ser aceptada como la reencarnación misma de alguna especie. Comenzó en redes sociales, donde varios usuarios narraban sus experiencias a través de textos y videos; con el tiempo fueron tomando fuerza hasta crear una comunidad.

La mayoría de los 'Therian' suelen llevar una vida humana "común y corriente", respetando las leyes y derecho de la sociedad; sin embargo, se identifican con otro tipo de especie.

¿Los 'Therian' son lo mismo que los 'Furros'?

¡La respuesta es NO! Los 'Therian' se identifican de manera espiritual con los animales, adoptando comportamientos y actitudes de la especie con la que se identifican, con la finalidad de demostrar su naturaleza animal.

Por otro lado, los furros son fanáticos de los animales antropomórficos que caminan y hablan; sin embargo, no se sienten identificados espiritualmente con ellos.

¿Por qué los 'Therian' son tendencia en redes sociales?

El fenómeno de los 'Therian' comenzó en redes sociales, donde usuarios que se sienten identificados con animales comenzaron a compartir algunos videos en los que se mostraban corriendo o saltando en cuatro patas.