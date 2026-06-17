Caen “Los Güeros”: procesan a Kevin “N” por su probable participación en el asesinato de un hombre y una joven en Iztapalapa

La investigación que buscaba esclarecer el asesinato de un hombre y una joven en la alcaldía Iztapalapa en la Ciudad de México (CDMX) en agosto de 2024, avanzó con la identificación de dos presuntos integrantes del grupo conocido como “Los Güeros”: Kevin "N" y Donovan "N".

Asesinan a hombre y a joven en Iztapalapa

De acuerdo con la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (Fiscalía CDMX), los hechos ocurrieron el pasado 23 de agosto del 2024 en la colonia Ejército Constitucionalista, cuando las víctimas se encontraban en la calle y fueron atacadas con disparos de arma de fuego por dos personas que llegaron en una motocicleta, quitandoles la vida.

A partir del análisis de cámaras particulares y del Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5), así como entrevistas y diligencias de reconocimiento, el Ministerio Público logró identificar a Donovan “N” como probable autor de los disparos y a Kevin “N” como el conductor de la motocicleta utilizada para llegar y espacapar del lugar de los hechos. Ambos señalados como presuntos integrantes de “Los Güeros”.

Obtuvimos la vinculación a proceso de Kevin “N” por su probable participación en el delito de homicidio calificado en agravio de un hombre y una adolescente, ocurrido en agosto de 2024 en la alcaldía Iztapalapa.



A partir del análisis de imágenes de cámaras particulares y del C5… pic.twitter.com/tNFbPbvTka — Fiscalía CDMX (@FiscaliaCDMX) June 17, 2026

Con los datos de prueba, se obtuvieron órdenes de aprehensión contra ambos implicados. Donovan “N” fue detenido el pasado 28 de febrero de 2025 en la misma demarcación y posteriormente vinculado a proceso el 5 de marzo del mismo año.

Las indagatorias continuaron para localizar a Kevin “N”, quien habría salido de la CDMX. Tras labores de seguimiento, la Policía de Investigación (PDI) ubicó su paradero en Aguascalientes, donde fue detenido el 11 de junio de 2026.

Vinculan a proceso a presuntos asesinos

En audiencia de este miércoles 17 de junio, la Fiscalía CDMX obtuvo su vinculación a proceso por el delito de homicidio calificado. El juez determinó la medida cautelar de prisión preventiva y fijó un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria.

Con ello, ambos presuntos implicados ya se encuentran sujetos a proceso penal, mientras continúan las etapas judiciales para el esclarecimiento del caso.