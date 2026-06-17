Quiere apelar su condena de cadena perpetua: “El Chapo” Guzmán envía otra carta al juez Brian Cogan

"El Chapo" Guzmán volvió a rogar por su extradición con una nueva carta dirigida al juez Brian Cogan y todo desde la cárcel de máxima seguridad de Colorado. En el texto, el exlíder del Cártel de Sinaloa se dirige en inglés a Cogan, pidiéndole, una vez más, reconsiderar su caso y sentencia. E

¿Qué escribió "El Chapo" Guzmán?

“El Chapo” Guzmán envió una nueva carta al juez Brian Cogan en EU



Pide otra oportunidad para apelar la condena que recibió en 2019



Denuncia irregularidades durante su juicio y restricciones para recibir visitas familiares en la prisión de Colorado



📸@politicomx pic.twitter.com/Gda9V3vh0c — Manuel Lopez San Martin (@MLopezSanMartin) June 17, 2026

Condena de "El Chapo" Guzmán

La petición de Joaquín Guzmán Loera es que se revierta la condena establecida por Cogan en 2019, que lo llevó a pasar el resto de sus días recluido en una cárcel de Estados Unidos.

Su condena fue de cadena perpetua más un agregado de 30 años por ser líder de uno de los grupos criminales más violentos y con presencia en territorio estadounidense.

El veredicto del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos no solo terminó con la libertad de Guzmán, sino también le decomisó una cantidad de 12.6 mil millones de dólares por cargos de narcotráfico y conspiración para cometer asesinatos.

"Chapo" acusa falta de pruebas en su contra

En su nueca carta, "El Chapo" dice que su vida ha cambiado y denuncia que las autoridades cometieron violaciones en su proceso judicial antes de sus apariciones en la corte de Brooklyn.

El sinaloense dijo que existió intimidación hacia los miembros del jurado que lo declararon culpable después de un juicio de tres meses, y afirma que el veredicto final se dictó a pesar de una supuesta escasez de evidencias en su contra.

"El Chapo" se queja de su aislamiento extremo

Guzmán también se quejó de las conidciones de seguridad que vive en el penal de ADX Florence, pues dice que el reglamento interno le niega igualdad de condiciones con otros presos y lo restringe de visitas de su esposa e hijas, quienes, según él, necesitan de su apoyo familiar.

Joaquín el "Chapo" Guzmán envió otra carta al juez Brian Cogan para insistir en una nueva oportunidad que le permita apelar su condena de 2019.

El exlíder del Cártel de Sinaloa argumentó que su vida ha cambiado y que su esposa e hijas lo necesitan. pic.twitter.com/SpR6wTv8Ip — Monica Garza (@monicagarzag) June 17, 2026

Petición formal al gobierno de México para regresar

En el mismo escrito, el excapo se dirije directamente al gobierno federal de México, donde también incluye la dirección del del Palacio Nacional en la Ciudad de México.

Guzmán pide que se revise la política exterior, específicamente el convenio de extradición, para que se gestione su traslado de regreso a México, argumentando que la violencia que se le atribuye no fue su culpa.