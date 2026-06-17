Cierres por el Uzbekistan vs Colombia en vivo: calles afectadas rumbo al Estadio Ciudad de México, transporte, clima y últimas noticias hoy 17 de junio
Que los partidos no afecten tu trayecto. Azteca Noticias tra para ti el cierre de calles por el Uzbekistan vs Colombia, en vivo. Recuerda que puedes verlo aquí.
El partido entre Uzbekistán vs Colombia del Mundial 2026 se llevará a cabo el día de hoy, y eso trae consigo el cierre de calles y otras afectaciones en la CDMX. No te preocupes que traemos para ti actualizaciones sobre los cierres EN VIVO.
Lista de calles cerradas cerca del Estadio Ciudad de México
El cierre total en calles cercanas al Coloso de Santa Úrsula va a partir de las 10:00 horas.
Estas son las avenidas afectadas:
Santa Úrsula
Circuito Azteca
Lateral del Anillo Periférico
Avenida del Imán y Gran Sur
Calzada de Tlalpan
Acoxpa
Avenida Las Torres
¿A qué hora juega Colombia hoy 17 de junio?
El partido entre Uzbekistán vs Colombia del Mundial 2026 se llevará a cabo el día de hoy a las 20:00 horas y lo puedes ver por Azteca Noticias.
Cierres por el Uzbekistan vs Colombia en vivo: calles afectadas rumbo al Estadio Ciudad de México, transporte, clima y últimas noticias hoy 17 de junio
¿Pronóstico de lluvias cerca del estadio?
Toma en cuenta que se prevé lluvias y granizo en algunas alcaldías, entre ellas Coyoacán, donde está ubicado el Estadio de la Ciudad de México.
⚠️ Se activa #AlertaAmarilla por pronóstico de #lluvias fuertes y posible caída de #granizo para la tarde del miércoles 17/06/2026, en las demarcaciones: @AlcaldiaAO, @Alcaldia_Coy, @cuajimalpa_gob, @TuAlcaldiaGAM, @IztacalcoAl, @Alc_Iztapalapa, @ALaMagdalenaC, @AlcMilpaAlta,… pic.twitter.com/r7Zy603ZJo— Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) June 17, 2026
Presencia policial en el Estadio Ciudad de México
Recuerda que tienes com alternativas viales: División del Norte, Taxqueña, Viaducto Tlalpan, Canal de Miramontes, Periférico, San Fernando, Av. Aztecas y Av. Insurgentes.
Oficiales de la @SSC_CDMX en dispositivo de seguridad y vialidad en inmediaciones del Estadio Ciudad de México, ante evento deportivo a las 20:00 horas. #AlternativaVial División del Norte, Taxqueña, Viaducto Tlalpan, Canal de Miramontes, Periférico, San Fernando, Av. Aztecas y… pic.twitter.com/Ri1yN0lHPA— OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) June 17, 2026