Cierres por el Uzbekistan vs Colombia en vivo: calles afectadas rumbo al Estadio Ciudad de México, transporte, clima y últimas noticias hoy 17 de junio

El partido entre Uzbekistán vs Colombia del Mundial 2026 se llevará a cabo el día de hoy, y eso trae consigo el cierre de calles y otras afectaciones en la CDMX. No te preocupes que traemos para ti actualizaciones sobre los cierres EN VIVO.

Lista de calles cerradas cerca del Estadio Ciudad de México

El cierre total en calles cercanas al Coloso de Santa Úrsula va a partir de las 10:00 horas.

Estas son las avenidas afectadas:

Santa Úrsula

Circuito Azteca

Lateral del Anillo Periférico

Avenida del Imán y Gran Sur

Calzada de Tlalpan

Acoxpa

Avenida Las Torres

¿A qué hora juega Colombia hoy 17 de junio?

El partido entre Uzbekistán vs Colombia del Mundial 2026 se llevará a cabo el día de hoy a las 20:00 horas y lo puedes ver por Azteca Noticias.

