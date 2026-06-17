Minuto a minuto: El pulso del Metro CDMX ante las fallas reportadas hoy 17 de junio
¿Qué pasa en el Metro CDMX hoy? Revisa con nosotros el avance de trenes y las fallas reportadas por los usuarios en la red de 12 líneas del STC.
Azteca Noticias te presenta el reporte EN VIVO, minuto a minuto, sobre el avance de trenes en el Metro CDMX, con el objetivo de que tomes previsiones antes de ingresar al Sistema de Transporte Colectivo (STC) este miércoles 17 de junio de 2026.
¡Atención! Las estaciones Zócalo y Chabacano de la Línea 2, que corre de Tasqueña a Cuatro Caminos, están cerradas hasta nuevo aviso. Para llegar al Centro Histórico de la CDMX, es posible por medio de las estaciones Pino Suárez y Allende de la Línea 2, así como San Juan de Letrán y Bellas Artes de la Línea 8.
#MetroAlMomento: La Línea 2 opera de Tasqueña a Cuatro Caminos y viceversa.— MetroCDMX (@MetroCDMX) June 17, 2026
Las estaciones Chabacano (Línea 2) así como Zócalo/Tenochtitlan, permanecen cerradas y únicamente los trenes no realizan ascenso ni descenso de personas usuarias.
Como alternativas para llegar a la zona… pic.twitter.com/t4D36VJFW5
Minuto a minuto: El pulso del Metro CDMX ante las fallas reportadas hoy 17 de junio
¿Qué pasa en la Línea 3?
Usuarios indican que han pasado 25 minutos sin que circule un tren en la Línea 3 en dirección a la terminal Universidad. El STC asegura que agiliza el paso de los convoyes.
Recuerda que las Líneas 1 y 3 del Metrobús tienen un recorrido similar de norte a sur de la CDMX.
Buen día. Se agiliza la circulación y la salida de los trenes desde las terminales en la Línea 3. Permite el libre cierre de puertas, cede el paso a quienes descienden del vagón y utiliza la palanca únicamente en caso de emergencia.— MetroCDMX (@MetroCDMX) June 17, 2026