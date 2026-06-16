“Cuidado, da toques”: Denuncian buzón electrificado en calles de la alcaldía Benito Juárez, CDMX; lo declaran zona de riesgo

¡Cuidado al caminar por la zona! Vecinos y peatones de la alcaldía Benito Juárez, en la Ciudad de México, denunciaron la presencia de un buzón electrificado en calles de la colonia Tlacoquemécatl, el cual emite descargas eléctricas al momento de tocarlo.

Aseguran que representa un riesgo para las personas que transitan diariamente por la zona.

Temor entre vecinos por trampa eléctrica a unos pasos del Jardín del Arte

Los reportes ciudadanos indican que además del buzón, hay una estructura metálica que también permanece electrificada, por lo que la situación ya ha generado preocupación entre los habitantes y visitantes de la zona, pues se encuentra cerca del Jardín del Arte.

Vecinos aseguran que cualquier personas que se aproxime demasiado o que tenga contacto directo con la estructura metálica, puede recibir una descarga eléctrica.

El problema del buzón electrificado ya has sido reportado a las autoridades, quienes únicamente acudieron al lugar para colocar cintas de seguridad alrededor y calificarlo como una "zona de riesgo"; sin embargo, no han hecho más.

⚠️ Peligro en Benito Juárez



Vecinos de la colonia Tlacoquemécatl alertan que una estructura metálica y un buzón exprés en el cruce de De Tlacoquemécatl y Moras siguen electrificados.



Aunque las autoridades acordonaron la zona, denuncian que el riesgo para peatones y visitantes… pic.twitter.com/rX2vGNRHVT — adn Noticias (@adnnoticiasmx) June 16, 2026

Niños y adultos mayores en riesgo: Vecinos exigen solución inmediata a la alcaldía

Hasta el momento, las autoridades no han hecho nada respecto a la estructura electrificada, por ello, vecinos piden que se le dé una atención rápida, ya que esto podría presentar un grave peligro para las personas que caminan por la zona, especialmente niños y personas de la tercera edad.

El buzón y la estructura electrificada se encuentran cerca del Jardín del Arte, ubicado al cruce Tlacoquemécatl y Moras, uno de los lugares más concurridos de la colonia.

Ante esta situación, vecinos hicieron un llamado a las autoridades de la alcaldía Benito Juárez y a las dependencias responsables para que atiendan el problema de manera inmediata, realicen una revisión integral de la instalación eléctrica y garanticen la seguridad de peatones y visitantes.

¿Qué han ducho las autoridades sobre el buzón electrificado en la Benito Juárez?

Por el momento, autoridades de la alcaldía Benito Juárez no han dado una declaración respecto al tema de la estructura electrificada en las calles de la colonia Tlacoquemécatl, por ello, vecinos de la zona exigen una pronta respuesta y solución.