Alianza CJNG y “Los Chapitos": El día que “El Mencho” secuestró a los hijos de “El Chapo”

Viejas heridas, nuevos pactos. Tras ser revelada la alianza entre el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y "Los Chapitos", surgen dudas sobre sus pasadas asperezas, una de ellas, el secuestro de Iván Archivaldo Guzmán y Jesús Alfredo Guzmán Salazar, hijos de "El Chapo", por el CJNG, marcando la historia del narcotráfico en México.

El secuestro de "Los Chapitos" ocurrió el 15 de agosto del 2026, en el municipio de Puerto Vallarta, Jalisco, el mismo estado donde años después "El Mencho" habría sido abatido.

Festejo interrumpido: Así fue el ataque del CJNG contra Los Chapitos en Puerto Vallarta

Durante la celebración de cumpleaños de Iván Archivaldo Guzmán, un comando armado de más de 20 elementos de la CJNG irrumpió las instalaciones del restaurante de La Leche, ubicado en el municipio de Puerto Vallarta, Jalisco, secuestrando a los dos hijos de "El Chapo". El secuestro ocurrió el 15 de agosto del 2016.

Los integrantes del comando armado se identificaron elementos bajo el mando de Nemesio Oseguera Cervantes, mejor conocido como "El Mencho", líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

En un video se puede ver como el comando armado ingresa al restaurante en donde Iván Archivaldo, en compañía de otras 10 personas, entre ellas su hermano Jesús Alfredo, conocido como "El Alfredillo", celebrara su cumpleaños.

Al saber que Iván Archivaldo se encontraba entre los secuestrados, se desplegó una movilización de los elementos de Cártel de Sinaloa, encabezado por el mismo Joaquín Guzmán Loera, quien se encontraba preso en México.

El papel de "El Mayo" Zambada en la liberación de "Los Chapitos"

Algunas versiones señalan que Ismael "El Mayo" Zambada habría negociado con el Cártel Jalisco Nueva Generación para lograr la liberación de "Los Chapitos".

No se reveló dónde aparecieron ni cómo es que se concretó la negociación, sólo se confirmó que Iván Archivaldo Guzmán y Jesús Alfredo Guzmán Salazar se encontraban vivos.

En ese entonces, el hijo de Nemesio Oseguera Cervantes estaba preso en el mismo lugar que "El Chapo", por lo que la presión se elevó al máximo con la vida en juego de los hijos de ambos líderes de los cárteles más importantes de México.

García Harfuch confirma la histórica alianza entre el CJNG y "Los Chapitos"

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, confirmó la existencia de una inédita alianza operativa y financiera entre el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y la facción de "Los Chapitos", del Cártel de Sinaloa, dos de las organizaciones criminales más poderosas en México.

Harfuch detalló que la cooperación no se limitó a un pacto de no agresión, sino que implicó un intercambio dinámico de recursos bélicos y logísticos en zonas estratégicas de la República, particularmente en el norte y pacífico del país.