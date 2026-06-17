Lo atraparon en Santa Úrsula: Detienen a joven por rentar su acreditación oficial del Mundial 2026 en redes

Efectivos de la Policía Auxiliar de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la capital detuvieron a un joven de 24 años en las inmediaciones del Estadio Ciudad de México, luego de ser sorprendido ofreciendo en renta su acreditación oficial de acceso para la Copa Mundial de la FIFA 2026 a través de plataformas digitales.

El delito fue detectada de manera oportuna por el área cibernética y jurídica de los organizadores del evento mundialista, quienes rastrearon las publicaciones en redes sociales donde el sujeto pretendía lucrar con su pase oficial, prometiendo acceso ilícito a los encuentros de la máxima fiesta del fútbol global que se disputan en el Coloso de Santa Úrsula.

Cayó en la trampa: Lo retuvieron cuando intentaba reactivar su pase

De acuerdo con el comunicado oficial emitido por la SSC, la captura se logró gracias a una coordinación inmediata entre el personal de la FIFA y los elementos policiacos que desplegaban labores de vigilancia sobre la Calzada De Tlalpan, en la colonia Santa Úrsula Coapa, alcaldía Coyoacán.

El sospechoso acudió de manera presencial a un módulo de atención con la intención de reactivar su pase oficial, sin imaginar que el área jurídica ya le seguía la pista. Al ser plenamente identificado en las ventanillas, el personal de la organización aplicó los protocolos correspondientes y lo retuvo en el sitio mientras solicitaban el apoyo de las autoridades a través de las frecuencias de radio policiales.

#BoletínSSC | #DETENIDO | Efectivos de la #PolicíaAuxiliar de la #SSC detuvieron a un hombre que posiblemente, a través de una red social, ofreció en renta una acreditación para ingresar a los encuentros que se realizarán en el Estadio Ciudad de México, ubicado en la alcaldía… pic.twitter.com/Sj8xulEhqG — SSC CDMX (@SSC_CDMX) June 17, 2026

Al llegar al punto del reporte, los uniformados de la Policía Auxiliar se entrevistaron con el apoderado legal del comité organizador, quien detalló cómo el detenido utilizaba las redes sociales para ofrecer el documento oficial a terceras personas con fines de lucro.

Ante la denuncia formal por el mal uso de las acreditaciones y la probable comisión de delitos patrimoniales o de fraude, los policías estatales detuvieron al joven de 24 años, le leyeron sus derechos constitucionales de ley y lo trasladaron de inmediato ante el agente del Ministerio Público correspondiente. La representación social inició la carpeta de investigación y será la encargada de determinar la situación jurídica del imputado en las próximas horas, enviando un mensaje contundente de cero tolerancia a la reventa o falsificación de accesos durante el torneo.