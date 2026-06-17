La multa por volar un dron en zonas no autorizadas durante el Mundial 2026 en México

Lo que parecía un entrenamiento privado de la selección de Corea del Sur en Guadalajara terminó convirtiéndose en un recordatorio de las estrictas medidas de seguridad que acompañarán al Mundial de 2026 y que en caso de incumplir podrías ser acreedor a una enorme multa.

Un dron sobrevoló la práctica del conjunto asiático mientras el equipo afinaba detalles tácticos antes de su encuentro frente a México. La presencia de la aeronave no pasó desapercibida y, de acuerdo con los reportes, elementos de la Guardia Nacional intervinieron para derribarla. Más tarde, el técnico Hong Myung Bo confirmó en conferencia de prensa que el incidente ocurrió, aunque aseguró que no alteró la preparación de sus jugadores.

¿Qué ocurrió durante el entrenamiento de Corea del Sur en Guadalajara?

La selección surcoreana comandada por su estrella Heung Min Son había programado una práctica a puerta cerrada en las instalaciones de Verde Valle, donde instaló su campamento durante su estancia en Guadalajara; sin embargo, antes de iniciar los entrenamientos a detalle, el técnico se percató que una aeronave volaba la zona.

"Ayer mientras estábamos entrenando efectivamente había un dron sobrevolando. Y fue justamente antes de practicar y desarrollar nuestra táctica. No nos afectó. Sí considero que fue lamentable", declaró el entrenador.

Esto, más allá de la enorme polémica que representa por tratarse de la Copa Mundial de la FIFA 2026, tamién desperto las preguntas sobre de cuánto es la multa o por qué se castiga sobrevolar estas zonas mundialistas.

🚨🇰🇷 A DRONE was SHOT DOWN by Mexico’s National Guard after it was spotted flying over South Korea’s training session.



The Federation of the Asian team has already filed a formal complaint with FIFA over possible espionage ahead of the match against Mexico. 🤯



Via @ClaroSports pic.twitter.com/AP8QFfEPol — All Fútbol MX 🇲🇽 (@AllFutbolMX) June 17, 2026

¿Por qué están prohibidos los drones durante el Mundial 2026?

¡Ojo! Es muy comun que durante los eventos de esta talla se establezcan las llamadas "Zonas Libres de Drones", que son estos lugares donde queda prohibido realizar vuelos sin autorización para proteger tanto a los asistentes como a los participantes.

La finalidad de estas restricciones es reducir riesgos operativos, impedir interferencias con los dispositivos de seguridad, evitar accidentes sobre concentraciones masivas de personas y responder con rapidez ante cualquier posible amenaza aérea.

¿Qué sanciones puede recibir quien vuele un dron sin autorización?

Desde antes del entrenamiento de Corea del Sur ya se tenían establecidas las multas, y aquí te contamos cuáles son. Entre las consecuencias previstas se encuentran multas de hasta 75 mil dólares, una cantidad que equivale aproximadamente a entre 1.2 y 1.3 millones de pesos mexicanos, además de posibles cargos penales o procesos judiciales cuando el vuelo represente un riesgo para la seguridad.

Las sanciones aplican tanto para pilotos recreativos como para operadores profesionales que no cuenten con la autorización correspondiente.