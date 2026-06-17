Mientras Dormía: Encapuchados golpean con palos a uniformados en la Zona Rosa (Video)

Una noche de accidentes y agresiones, es lo que la CDMX vivió durante la noche mientras usted dormía, como lo fue un aparatoso accidente vehicular se registró en calles de la alcaldía Xochimilco, donde dos automóviles se vieron involucrados.

Los hechos ocurrieron sobre la avenida Francisco Goytia, en la colonia San Marcos, supuestamente uno de los conductores manejaba a exceso de velocidad, ambas unidades colisionaron.

Tras el impacto, uno de los vehículos terminó volcado sobre la cinta asfáltica, mientras que el segundo salió proyectado y se estrelló contra la barda de un inmueble del otro lado de la vialidad.

¡Fuerte impacto en la alcaldía #Xochimilco!



Durante la madrugada, dos vehículos que presuntamente viajaban a exceso de velocidad chocaron en la colonia San Marcos, provocando que uno de ellos volcara y el otro se estrellara contra la barda de un inmueble.



A pesar de lo… pic.twitter.com/8lXuvevDEL — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) June 17, 2026

Vecinos de la zona solicitaron apoyo a través de los números de emergencia, por lo que paramédicos y Bomberos acudieron al sitio para brindar atención a los involucrados.

De acuerdo con los primeros reportes, el conductor que presuntamente provocó el accidente abandonó el lugar antes de la llegada de las autoridades. En tanto, los ocupantes del otro vehículo fueron valorados por los servicios médicos, quienes determinaron que no presentaban lesiones de gravedad.

Elementos de la policía del sector Tepepan acordonaron la zona y tomaron conocimiento de los hechos. Asimismo, iniciaron las investigaciones correspondientes para determinar cómo ocurrió el percance y dar con el responsable.

Agresión a policías y a funcionarios de la alcaldía Cuauhtémoc deja siete lesionados en la Zona Rosa

Siete personas resultaron lesionadas durante una agresión ocurrida en la Zona Rosa, en la colonia Juárez, alcaldía Cuauhtémoc. Todo ocurrió cuando supuestamente policías y servidores públicos fueron atacados por un grupo de individuos mientras realizaban labores relacionadas con el ordenamiento del comercio en la vía pública.

De acuerdo con los primeros reportes, los funcionarios acudieron a la calle de Génova para notificar a comerciantes sobre un operativo de ordenamiento. Sin embargo, al llegar al lugar, presuntamente fueron recibidos por decenas de personas que tenían el rostro cubierto y portaban piedras y palos.

Nos emboscaron en Zona Rosa pic.twitter.com/uD22Qz2fKa — Alessandra Rojo de la Vega (@AlessandraRdlv) June 17, 2026

En videos difundidos en redes sociales se observa el momento en que varios uniformados son golpeados por los agresores, por lo que algunos de ellos tuvieron que correr para ponerse a salvo. Como resultado de la trifulca, siete personas resultaron heridas, entre ellas elementos de la policía y trabajadores de la alcaldía.

Durante los hechos, un hombre de aproximadamente 30 años de edad fue detenido y presentado ante el Ministerio Público, donde se definirá su situación jurídica. Las personas lesionadas ya presentaron las denuncias correspondientes para que se investigue la agresión y se deslinden responsabilidades.

Nos acaban de sacar a golpes, con palos, vidrios y armas de la ZONA ROSA.



Gente de Diana Sánchez Barrios. — Alessandra Rojo de la Vega (@AlessandraRdlv) June 17, 2026

Accidente de camioneta de carga deja dos trabajadores heridos en Iztapalapa

Dos personas resultaron lesionadas luego de un aparatoso accidente registrado en la colonia Ampliación El Triunfo, en la alcaldía Iztapalapa. Una camioneta de carga se impactó contra un árbol y posteriormente contra un poste.

De acuerdo con los primeros reportes, dos trabajadores viajaban a bordo del vehículo sobre el Eje 6 Sur Cardiólogos. Al circular por el carril de extrema izquierda, la caja del vehículo golpeó un árbol ubicado a un costado de la vialidad.

#MientrasDormía | ¡Violencia y accidentes en la #CDMX durante la madrugada!



En la calle Génova de la colonia Juárez, un operativo para ordenar el comercio en la vía pública terminó en una agresión donde policías y funcionarios fueron emboscados por decenas de personas armadas… pic.twitter.com/03jSJpeMPj — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) June 17, 2026

Tras el impacto, el conductor perdió el control de la unidad, que continuó su trayectoria hasta chocar contra un poste; la fuerza del accidente provocó severos daños a la camioneta.

Paramédicos acudieron al lugar para brindar atención médica a los ocupantes del vehículo. Tanto el conductor como su acompañante resultaron heridos, por lo que fueron estabilizados a bordo de dos ambulancias y posteriormente trasladados a un hospital.

La camioneta quedó prácticamente destruida de la parte frontal, mientras que en la caja de carga quedó visible la marca del árbol con el que se impactó inicialmente. Autoridades acudieron al sitio para tomar conocimiento de los hechos y coordinar las labores para retirar la unidad siniestrada y restablecer la circulación en la zona.