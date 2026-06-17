Un nuevo golpe contra la delincuencia organizada se registró en el estado de Guerrero, esto luego de que autoridades federales informarán sobre la detención de 11 presuntos integrantes del grupo delictivo conocido como “Los Rusos”, quienes fueron vinculados a proceso por su probable responsabilidades de delitos contra la salud en la modalidad de posesión de narcóticos con fines ilícitos, así como por violaciones a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.

Los imputados fueron detenidos durante un operativo realizado en Acapulco, uno de los municipios en donde las autoridades mantienen acciones permanentes para combatir la actividad de grupos criminales. De acuerdo con la información oficial, durante el operativo se logró de la aseguramiento de diversos objetos presuntamente relacionados con actividades ilícitas, entre los que se destacan:

2 armas cortas



Cartuchos de diversos calibre



3 vehículos



Dinero en efectivo



22 teléfonos celulares



51 bolsas con marihuana



117 bolsas con una sustancia sólida cristalina con características similares a la de droga sintética.

Las evidencias fueron puestas de disposición de las autoridades ministeriales para su integración en la carpeta de investigación correspondiente.

11 presuntos integrantes de “Los Rusos” fueron vinculados a proceso en Guerrero por delitos contra la salud y violaciones a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.



Durante su detención en Acapulco se aseguraron armas, droga, dinero en efectivo, vehículos y 22 teléfonos… pic.twitter.com/Sv98X4dMB2 — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) June 17, 2026

Golpazpo contra “Los Rusos”: ¿Qué significa que fueran vinculados a proceso?

Cabe decir que la vinculación a proceso es una resolución judicial mediante la cual un juez determina si existen elementos suficientes para continuar una investigación penal en contra de los detenidos.

Esto no representa una sentencia condenatoria pero sí permite que el procedimiento judicial continúe mientras se analizan las pruebas y se desarrollan las etapas posteriores del proceso. Las autores señalaron que los imputados permanecerán sujetos a las medidas cautelares que determine el órgano jurisdiccional competente.

¿Quiénes son “Los Rusos”?

“Los Rusos” es una organización criminal que ha sido identificada por autoridades de seguridad como una de las células con presencia en distintas zonas de Guerrero, particularmente en la región de Acapulco. En los últimos años, corporaciones federales y estatales han desplegado diversos operativos para combatir la actividad de grupos delictivos en la entidad, una de las más afectadas por la disputa entre organizaciones criminales.

La vinculación aproceso de estos presuntos integrantes de “Los Rusos” representa un avance dentro de las acciones empleadas por las autoridades para combatir delitos relacionados con el narcotráfico y la portación ilegal de armas. Mientras continúan las investigaciones, el caso se suma a una serie de operativos recientes enfocados a reducir la capacidad operativa de grupos delictivos en Acapulco y otras regiones en el Estado.

