Litros y litros desperdiciados: Reportan intensa fuga de agua en Tlalpan, CDMX; lleva más de un mes sin reparar

En la tarde de este 17 de junio 2026, se registró una intensa fuga de agua en calles de la alcaldía Tlalpan, en la Ciudad de México (CDMX); vecinos aseguran que que el problema fue reportado desde hace un mes, pero no han recibido una respuesta.

La fuga de agua en Tlalpan se ubica sobre las calles Sor Juana Inés de la Cruz y las calles de la colonia Barrio Camisetas; habitantes exigen que se arregle.

Un mes de desperdicio: El agua alcanza la avenida principal de Tlalpan

Algunos vecinos cercanos a la zona, aseguraron que la fuga de agua lleva más de un mes, por lo que el líquido continúa tirándose por los alrededores de la colonia, incluso, ya ha alcanzado varias calles sobre la avenida principal.

Habitantes del lugar están en espera de la llegada del personal de la Secretaría de Gestión Integral del Agua de la Ciudad de México, para que realicen los trabajos necesarios.

Por el momento, las autoridades capitalinas no han dado una declaración respecto a la fuga de agua de Tlalpan, por lo que se desconoce la postura de la Secretaría sobre el tema; no se sabe si habrá cortes de agua por las posibles reparaciones.

¿Por qué cada vez hay más fugas de agua en CDMX?

Las fugas de agua en la capital del país se producen por distintos factores, uno de ellos es la falta de mantenimiento a las redes de agua en México, pues algunos expertos aseguran que en gran parte de la CDMX estas redes hídricas llevan décadas sin ser reemplazadas o sin recibir mantenimiento.

Se estima que la infraestructura de estas redes de agua en la Ciudad de México son de hace 30 a 50 años, rebasando el nivel de vida útil desde hace varios años e incluso décadas; sin embargo, estas no han sido cambiadas por falta de presupuesto.

Las fugas de agua también ocurren en casa y aunque no sean tan grandes como las de las redes de agua, también representan una pérdida importante en el suministro de la Ciudad de México.

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¿Dónde reportar una fuga de agua en la CDMX?

¡No entres en pánico! En la Ciudad de México (CDMX), las fugas de agua en calles y avenidas se pueden reportar al Sistema de Agua de la Ciudad de México (SACMEX), y puedes hacerlo comunicándote al siguiente número: 55 8957 4950.