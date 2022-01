Profeco explica cuáles son las políticas ante cancelación de vuelos

En cuatro días, hay más de 20 mil pasajeros afectados por la cancelación de vuelos que se registra en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), aunque la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) dio a conocer las políticas que pueden reclamar ante las aerolíneas.

Al respecto, el titular de la Profeco, Ricardo Sheffield, explicó que los pasajeros afectados por la cancelación de vuelos tienen derecho a que se les devuelva el monto de lo que se les pagó.

Tienes derecho a que se te devuelva el monto por el que pagaste por el boleto, si lo pagaste de manera directa a una línea aérea como es este caso de Aeroméxico, que es el que más vuelos ha cancelado, 260… es la línea aérea la que te devuelve el dinero.

¿Qué pasa con la cancelación de vuelos si se compraron en agencias?

En el caso de que los boletos se adquieran en plataformas o agencias de viajes, estas son las que deberán responder.

La Ley Federal de Aviación Civil señala que si existe la cancelación de vuelos por causas que competen a la aerolínea, el pasajero tiene la opción de elegir:

a) El reintegro del precio del boleto o la parte no realizada del viaje, más una indemnización del 25% como mínimo del precio del boleto.

b) Transporte sustituto en el primer vuelo disponible, alimentos y, en su caso, alojamiento y transporte terrestre desde y hacia el aeropuerto.

c) O transporte en fecha posterior al mismo destino y una indemnización no inferior al 25% del precio del boleto o de la parte no realizada del viaje.

La Profeco da asesorías a pasajeros afectados por la cancelación de vuelos vía telefónica, por internet o a través de módulos en terminales aéreas.

“Realizamos 103 conciliaciones a través de asesorías en sitio ahí mismo en el AICM, pero quejas formales que son las que se presentan vía telefónica, solamente 8 y estamos hablando de más de 20 mil pasajeros afectados”, comentó Ricardo Sheffield.

Todas las líneas nacionales y extranjeras, están en concilia express donde la atención es en menos de 15 minutos y es vía telefónica en el 5555688722, el teléfono al consumidor.

Incluso, las autoridades indicaron que debido a las demoras también se establecen indemnizaciones y descuentos.

Los pasajeros afectados tienen hasta un año para presentar reclamaciones ante la Profeco, de ahí la importancia de conservar comprobantes de pago.