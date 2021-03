VIDEO: Profesor del IPN dice que si estudiante comprueba denuncias de acoso, se casa con ella

Debido al confinamiento por la pandemia, diversos profesores han sido puestos en evidencia por sus comentarios vertidos en clases virtuales, uno de ellos, perteneciente al Instituto Politécnico Nacional (IPN), no es la excepción.

En redes sociales circula el video de un debate entre docentes politécnicos, en donde Pasiano Roberto Can Koh, quien busca la dirección de la Escuela Superior de Economía, con sus declaraciones creó controversia en redes sociales.

Durante el debate, Pasiano Roberto Can Koh es cuestionado por una representante del Consejo Estudiantil, quien le pidió saber las acciones que ha implementado desde la subdirección para atender los casos de acosos y en particular las denuncias que hay en su contra.

El profesor en lugar de responder la pregunta, la evadió y habló de que “fuerzas oscuras”, quienes no han querido la democracia en la institución, han inventado cosas.

Agregó que siempre ha sido atacado y lo han intentado desprestigiar, pero no han podido hacerlo, ya que no hay una denuncia concreta.

“Cuando se le presentó el video de los alumnos y la carta, el director me dijo: no te preocupes no va a proceder nada”, declaró.

“Son las cosas que están hablando del acoso, es una soberana mentira. Pruébenme una y renuncio a la candidatura y me caso con la compañera, incluso si se sintió agravada. No existe, tienen miedo a la democracia. Eso es lo que les duele y les pesa, vamos a ganar”, dijo.

La joven que cuestionó le pidió al profesor evitar aludir a quien hizo la pregunta en sus respuestas y, tras varios segundos, el debate concluyó.

Estas declaraciones generaron diversas críticas hacia el profesor de Economía al desestimar las acusaciones.

Sin embargo, a pesar de que los hechos ocurrieron hace unos días, hasta el momento no ha habido un posicionamiento del plantel o el IPN, aunque Pasiano Roberto Can Koh no figuró en la terna para la dirección de la Escuela Superior de Economía.

(Respuesta del profesor inicia en 02:50:00)

