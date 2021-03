“Mueren por algo": Profesor de la UNAM incita a violentar mujeres

Genaro Castro Flores, profesor de la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM, se hizo viral en TikTok por normalizar la violencia contra las mujeres, mientras daba una clase en línea.

El profesor de la UNAM justificó los feminicidios e incluso incita a los alumnos a “torturar” a las mujeres que van a las marchas.

A través de redes sociales, el video publicado en TikTok se hizo viral, pues se logra ver al profesor Genaro Castro Flores de la Facultad de Contaduría y Administración opinando sobre los feminicidios y las mujeres que protestan.

En el video se logra escuchar que el docente refiere, frente a sus alumnos que toman su clase en línea, que no sabe por qué no detienen a las mujeres que protestan.

De acuerdo con el profesor, no le importaría estar en la cárcel con tal de averiguar si protestan porque alguien les paga. Incluso, aseguró que sería capaz de torturarlas.

“Los gobiernos o los gobernantes no sé qué hacen, pero yo una brigada secreta y agarro dos, tres mujeres y me la llevo, las detengo y ahí las cuestiono. No le hace que al rato esté en el bote, pero te voy a torturar para que me digas quién te paga, quién te manda y cuál es tu objetivo ¿Por qué no han agarrado a ninguna?”, dijo el profesor de la UNAM.

Además, uno de los comentarios que realizó fue que a las mujeres no las asesinan porque sí, sino porque ellas se lo buscan.

“Si mueren es por algo, no es porque digan que vamos a matar a diez mujeres ahorita. Eso no. El que anda mal termina mal”, aseguró el profesor de la Facultad de Contaduría y Administración.

En cuestión de hora, el video se hizo viral, donde los usuarios realizaron comentarios que condenan las declaraciones del profesor, quienes piden a la UNAM dejarlo fuera de la institución, ya que reproduce y alienta la violencia contra las mujeres.