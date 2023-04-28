Jonathan Meijer ya no podrá donar esperma, la justicia de Países Bajos se lo prohibió

Jonathan Meijer, un músico neerlandés de 41 años que saltó a la fama por haber donado su esperma y por actualmente tener 550 hijos en todo el mundo, ya no podrá hacerlo, porque un tribunal de Países Bajos se lo prohibió, luego de que fuera acusado por su "afán procreador desmedido".

Si Meijer vuelve a donar esperma a más clínicas, será multado con 100 mil euros, dinero equivalente a casi 2 millones de pesos mexicanos; además el tribunal le ordenó, se comunicara con los centros de fertilidad para pedirles que destruyan todas las muestras de semen que haya donado.

"Los padres están realmente felices, lucharon por sus hijos, aquí en Países Bajos, no estamos realmente acostumbrados a que el gobierno trabaje para los hijos de donantes. Así que es muy, muy bueno que un juez falle a favor de estos niños, es muy importante. Entonces ellos están felices y nosotros también", señaló Ester de Lau, integrante de la junta del grupo de defensa de los hijos de donantes de Donorkind.

Als Stichting #Donorkind zijn wij zijn blij dat de rechter uitspreekt dat het hebben van ontelbaar veel halfbroers en -zussen geen goed idee is.

Misschien dat @ministerVWS nu wel bereid is om energie te steken in een centraal register voor alle gameetdonoren, 1/2 — Stichting Donorkind (@Donorkind) April 28, 2023

¿Quién demandó a Jonathan Meijer?

Fue la fundación Donorkind a través de un caso civil, la cual se dedica a unir a padres con hijos que nacieron a partir de inseminación artificial, "ahora sabemos que las personas concebidas por donantes, la mayoría de las veces, quieren conocer a sus familiares, tal vez cuando son jóvenes, tal vez más adelante en la vida", señaló Ester de Lau.

La sentencia dada a Meijer señala que las continuas donaciones de esperma de este hombre violaron el derecho a la vida privada de esos niños procreados con su semen, debido a que la posibilidad de establecer relaciones afectivas con otras personas podría verse perjudicada ante el temor de incesto accidental o endogamia.

"Hay mucha evidencia científica de que no es saludable para las personas tener tanta familia. Puede causar todo tipo de problemas y eso también incluye el incesto accidental, así que hay muchas razones por las que queríamos detener la donación masiva", indicó Ester de Lau.

Yep, dit is België anno 2023 als het aankomt op eender welk schandaal waarbij kinderen bijkomende gevolgen moeten dragen omdat een overheid, ziekenhuizen en artsen het nalieten diens welzijn in acht te nemen #FAGG #FOD #donorkind #donor #massadonor pic.twitter.com/KgVvwzyzpB — Donorkinderen (@donorkinderen) April 28, 2023

¿Un negocio para Jonathan Meijer?

En 2017, las donaciones masivas de esperma de Jonathan Meijer salieron por primera vez a la luz y le prohibieron hacerlo en clínicas de fertilidad neerlandesas donde ya había tenido 100 niños, entonces se le ocurrió salir de su país y en el extranjero siguió donando, incluso lo hizo el banco de esperma danés Cryos.

De acuerdo con la fundación Donorkind, Jonathan Meijer se comunicaba con clínicas de fertilidad que no compartían información entre sí, siguió con sus donaciones de esperma, por cada una le pagaban entre 10 y 20 euros, es decir, entre 200 y 400 pesos mexicanos.