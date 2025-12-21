¡Alerta por lluvias fuertes esta noche! Riesgo de inundaciones en el sureste de México; así el clima

La noche y madrugada de este domingo 21 de diciembre, traerán un escenario de alerta para el sureste de México, donde el pronóstico del clima advierte lluvias intensas acompañadas de tormentas eléctricas, con impacto en varias entidades de la región.

Estas condiciones podrían provocar el incremento en los niveles de ríos y arroyos, así como inundaciones en zonas bajas, mientras autoridades mantienen vigilancia ante posibles afectaciones.

Lluvias al sureste de México ¡Saca tu paraguas!

Las condiciones atmosféricas se mantendrán activas durante la noche y la madrugada, con la presencia de sistemas que favorecerán lluvias de distinta intensidad acompañadas de tormentas eléctricas.



Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes : Puebla (Sierra Norte, Sierra Nororiental, Valle Serdán y Tehuacán-Sierra Negra), Veracruz (Totonaca, Nautla, Capital, Sotavento, Las Montañas, Papaloapan, Los Tuxtlas y Olmeca), Oaxaca (norte y noreste), Tabasco (oeste) y Chiapas (norte y este).

: Puebla (Sierra Norte, Sierra Nororiental, Valle Serdán y Tehuacán-Sierra Negra), Veracruz (Totonaca, Nautla, Capital, Sotavento, Las Montañas, Papaloapan, Los Tuxtlas y Olmeca), Oaxaca (norte y noreste), Tabasco (oeste) y Chiapas (norte y este). Chubascos con lluvias puntuales fuertes : Tamaulipas, San Luis Potosí (Huasteca), Hidalgo (Huasteca), Veracruz (Huasteca Alta y Huasteca Baja), Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

: Tamaulipas, San Luis Potosí (Huasteca), Hidalgo (Huasteca), Veracruz (Huasteca Alta y Huasteca Baja), Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Intervalos de chubascos : Querétaro (Sierra Gorda).

: Querétaro (Sierra Gorda). Lluvias aisladas: Nuevo León, Guanajuato, Estado de México, Ciudad de México, Tlaxcala, Morelos y Guerrero.

Durante esta tarde-noche, se pronostican #Lluvias y #Chubascos en zonas del sur y sureste del país, así como en regiones de #Veracruz. pic.twitter.com/UR4YZ72A02 — CONAGUA Clima (@conagua_clima) December 20, 2025

Temperaturas por arriba de los 35 grados

En cuanto a las temperaturas, el ambiente se mantendrá contrastante en distintas regiones de México, con valores más templados durante la noche y madrugada.



Temperaturas máximas de 35 a 40 °C : Sinaloa (centro).

: Sinaloa (centro). Temperaturas máximas de 30 a 35 °C : Baja California Sur, Sonora, Chihuahua (suroeste), Durango (oeste), Nuevo León, Tamaulipas, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

: Baja California Sur, Sonora, Chihuahua (suroeste), Durango (oeste), Nuevo León, Tamaulipas, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Temperaturas mínimas de -10 a -5 °C con heladas durante la madrugada del domingo : zonas serranas de Chihuahua y Durango.

: zonas serranas de Chihuahua y Durango. Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas durante la madrugada del domingo : zonas serranas de Baja California, Sonora, Estado de México, Tlaxcala y Puebla.

: zonas serranas de Baja California, Sonora, Estado de México, Tlaxcala y Puebla. Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada del domingo: zonas serranas de Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Veracruz y Oaxaca.

¿Estará nublado o soleado? Así el clima en la CDMX y Edomex

El día comenzará con cielo parcialmente nublado y un ambiente frío a fresco, acompañado de bancos de niebla y bruma que podrían reducir la visibilidad, especialmente en zonas altas.

El #SMNmx monitorea diariamente los acumulados de #Lluvia, así como las #Temperaturas máximas y mínimas que se presentan en nuestro país.



Puedes consultar toda la información en ⬇️https://t.co/w7KUYjL6dS pic.twitter.com/oeRszdm0ig — CONAGUA Clima (@conagua_clima) December 20, 2025

Conforme avance la tarde, el clima se tornará templado, con cielo medio nublado y probabilidad de lluvias aisladas tanto en la Ciudad de México como en el Estado de México.

En la capital del país se prevén temperaturas mínimas de 6 a 8 °C y máximas de 20 a 22 °C, mientras que en Toluca el termómetro descenderá más, con mínimas de 2 a 4 °C y máximas de 16 a 18 °C.