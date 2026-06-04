Sismos en México EN VIVO: Últimos temblores reportados hoy jueves 4 de junio
¿Sentiste un temblor? Sigue aquí el reporte en vivo sobre los sismos en México hoy. Te damos información de magnitudes, epicentros, reportes y el estado de la alerta sísmica en el país.
México se encuentra en una zona con alta actividad tectónica, lo que provoca sismos de manera frecuente. Sigue la cobertura en tiempo real con los reportes del Servicio Sismológico Nacional (SSN) con alertas, zonas afectadas, epicentros, magnitudes y comunicados de las autoridades.
En Azteca Noticias te damos el reporte EN VIVO de toda actividad sísmica.
Sismos en México: Últimos temblores reportados hoy jueves 4 de junio
Sismo en Tecomán, Colima
El Servicio Sismológico Nacional (SSN) reportó un sismo de magnitud 4.1 a las 06:49:41 horas de este jueves 4 de junio de 2026.
El epicentro se localizó a 73 kilómetros al sureste de Tecomán, Colima.