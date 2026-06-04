Sismos en México EN VIVO: Últimos temblores reportados hoy jueves 4 de junio

México se encuentra en una zona con alta actividad tectónica, lo que provoca sismos de manera frecuente. Sigue la cobertura en tiempo real con los reportes del Servicio Sismológico Nacional (SSN) con alertas, zonas afectadas, epicentros, magnitudes y comunicados de las autoridades.

En Azteca Noticias te damos el reporte EN VIVO de toda actividad sísmica.