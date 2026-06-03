Alumno de la UNAM logra ingresar con puntaje perfecto a una de las universidades más prestigiosas del mundo

Aunque a diario solemos leer noticias malas, también hay historias de éxito que nos demuestran que en México hay potencial y que los sueños se pueden hacer realidad, como la historia de Sebastián Castillo Tovar.

El joven, alumno de sexto semestre del Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) Vallejo de la UNAM, logró ingresar a una de las universidades más reconocidas del mundo luego de un proceso de selección sumamente complicado.

¿Qué va a estudiar Sebastián Castillo Tovar?

El mexicano fue aceptado en la Universidad de Oxford, en Reino Unido, donde estudiará la carrera de Matemáticas y Estadística a partir del próximo ciclo escolar.

Pero el camino para ingresar estuvo lejos de ser sencillo. Sebastián inició su proceso de admisión en septiembre de 2025 y tuvo que superar distintas etapas de evaluación.

La primera prueba consistió en un examen en línea de 80 preguntas, donde el alumno del CCH logró conseguir un puntaje perfecto; un logro del cual muchos no pueden presumir.

Su segunda prueba consistió en resolver dos problemas matemáticos avanzados en menos de tres horas, la cual tuvo lugar en la Embajada de Estados Unidos en la Ciudad de México (CDMX).

Durante siete meses, Sebastían se dedicó a prepararse, revisó guías especializadas, estudió exámenes de años anteriores, y después de tanto esfuerzo, las buenas noticias llegaron.

¿Quién es Sebastián Castillo Tovar, el alumno del CCH Vallejo que estudiará en Oxford?

Sebastián Castillo cursa actualmente el sexto semestre en el CCH Vallejo, uno de los planteles de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Aunque muchos estudiantes enfocan sus esfuerzos en no perder el pase reglamentado hacia una licenciatura dentro de la Máxima Casa de Estudios, él decidió plantearse una meta diferente.

Motivado por su interés en las matemáticas, comenzó a investigar opciones académicas en el extranjero. Fue entonces cuando puso la mira en Oxford, una institución que durante siglos ha sido sinónimo de excelencia educativa.

El propio estudiante reconoció que nunca imaginó que lograría ser admitido. “No creí que me fuera a quedar, la verdad no lo esperaba”, comentó en una entrevista tras darse a conocer su historia.

Cada año, miles de estudiantes de distintos países compiten por un lugar en sus programas académicos, lo que convierte el proceso de admisión en uno de los más selectivos a nivel internacional.