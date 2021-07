Propina en México, ¿obligatoria o voluntaria?

En México es muy común dar una propina, es decir, dinero en efectivo, como gratificación por un buen servicio recibido, ya sea en un restaurante, bar, cafetería o tienda. Incluso en el centro del país a los despachadores de gasolina o a quien “le echa un ojo” al carro estacionado en la vía pública (el famoso “viene-viene") se le dan unas monedas.

Sin embargo, de acuerdo con la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), “la propina en un restaurante o bar, entre otros establecimientos, es voluntaria; no puede incluirse en la cuenta sin consentimiento del consumidor”.

Aunque no existe una ley que la regule para todos los casos, porque muchas son actividades informales, en México sí existen la Ley Federal de Protección al Consumidor y reglamentos para la operación de restaurantes, bares y locales de alimentos, en los que se establecen las obligaciones de los prestadores de servicios.

PROPINA, GRATIFICACIÓN VOLUNTARIA

En general, se recomienda dejar de forma voluntaria entre el 10% y el 15% del consumo total como propina. También, si el servicio te agradó más, puedes dejar un 5% extra, dice Profeco. Incluso, se sabe que los ingresos de trabajadores del sector de restaurantes dependen fundamentalmente de las propinas.

Para la Profeco “los restaurantes tienen la obligación de exhibir los precios de manera clara, incluso los impuestos; entregar el comprobante de compra en el momento de consumo; recibir y brindar sus servicios a todas las personas sin discriminación. Es importante resaltar que los restaurantes no pueden exigir propina, ésta es una gratificación voluntaria y no puede incluirse en la cuenta sin consentimiento del consumidor. De igual manera, no pueden solicitar consumo mínimo. Por favor, revise a detalle la cuenta”.

Esto señaló la Profeco en Twitter en febrero de 2020, con motivo de los festejos del Día del Amor y la Amistad.