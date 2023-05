Puebla anuncia clases a distancia por caída de ceniza en el Popocatépetl

Aunque el semáforo por alerta volcánica para el Popopcatépetl se mantiene en amarillo fase 2, el Centro Nacional de Prevención de Desastres exhorta a NO ACERCARSE al volcán y sobre todo al cráter, por el peligro que implica la caída de fragmentos balísticos. De igual manera reporta que hasta el miércoles 17 de mayo mediante los sistemas de monitoreo del volcán Popocatépetl, se detectaron 155 exhalaciones acompañadas de vapor de agua, gases volcánicos y ceniza. Por lo que la tarde de este miércoles el gobernador de Puebla Sergio Salomón, informó a través de sus redes sociales que a partir de este jueves 18 de mayo once municipios de los 217 con los que cuenta la entidad tendrán clases a distancia para resguardar la salud de los poblanos, los municipios son:

▪Atlixco

▪Calpan

▪Huaquechula

▪Huejotzingo

▪Nealtican

▪San Diego Tochimiltzingo

▪San Gregorio Atzompa

▪San Jerónimo Tecuanipan

▪San Nicolás de los Ranchos

▪Santa Isabel Cholula

▪Teopatlán

Además aclaró que en cinco municipios tendrán clases presenciales pero con la recomendación de uso de cubrebocas y sin actividades al aire libre, estos municipios son:

▪Puebla

▪San Andrés Cholula

▪San Pedro Cholula

▪Cuautlancingo

▪Ocoyucan

🔺🌋 #Actualización #Popocatépetl | Informo que a partir de mañana 18 de mayo de 2023 en los siguientes once municipios, las #clases se impartirán a distancia debido a la caída de ceniza y sus implicaciones en la salud:



— Sergio Salomón (@SergioSalomonC) May 18, 2023

Para finalizar su mensaje, Sergio Salomón, dijo: “Hacemos un llamado a la ciudadanía a mantener la calma. Éstas son medidas preventivas y recomendaciones para mitigar afectaciones a la salud de las poblanas y los poblanos. Mantengámonos informados en canales oficiales de Gobierno de Puebla.”

En tanto la recomendación del CENAPRED continúa siendo la de NO ASCENDER al cráter del volcán, toda vez que existe la posibilidad de que ocurran explosiones, como se ha visto en varias ocasiones en el pasado, que implican la emisión de fragmentos incandescentes. Por lo que se insiste en respetar el radio de exclusión de 12 km. Así mismo en caso de lluvias fuertes, alejarse de los fondos de barrancas por el peligro de flujos de lodo y escombro.

¿Qué pasa con la ceniza del volcán Popocatépetl en Puebla?

Cultivos de flor se están secando en el municipio de Nealtican, Puebla a causa de la ceniza volcánica arrojada por el Popocatépetl. Los productores tratan de continuar con su labor a pesar de que algunas plantas ya están secas y no se podrán vender por lo que se quedan a las orillas de las parcelas.

“A nosotros pues no pero la planta sí le afecta las flores por ejemplo ahorita y pues no no llueve y cuando llega uno abajo este pues la planta de que llueve lo lava pero como no llueve si le afecta un poquito sí es por eso pero pues no podemos evitarlo”, señaló el productor de flores, José Isabel Luna.

A pesar de que es considerado un nutriente rico en minerales para las plantas, la constante caída de ceniza del volcán ha provocado otros años porque la arenilla se queda en el follaje de las plantas sobre todo de las que tienen grandes hojas.

Mientras tanto quienes trabajan el campo no pueden detener sus actividades y a pesar de las molestias por la ceniza del volcán las realizan.

“Sí se siente cae la ceniza la arena cae mucho pues sí afecta también al caminar entra a los ojos si nos molesta un poco pero pues qué le hacemos. Se siente porque estamos cortando y el airecito lo trae y nos lastiman los ojos sí", explicó Herminia Hernández, productora de flor.

Hasta el momento no se tienen cifras sobre los daños por la ceniza del volcán en el campo poblano de acuerdo con autoridades de Agricultura. Mientras, la alerta volcánica se mantiene en amarillo fase 2 de acuerdo con autoridades de Protección Civil de Puebla.