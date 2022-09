Pasajero perdido: Toma taxi en Puebla, se duerme y termina en Veracruz

Por no fijarse al pedir un taxi de aplicación, un pasajero tuvo que pagar ocho mil 400 pesos por un viaje desde San Andrés Cholula en Puebla a ni más ni menos que el Puerto de Veracruz.

Resulta que el chofer del automóvil asegura que al preguntarle al pasajero si estaba correcta su ubicación le contestó de forma grosera y en el camino al destino se durmió, así que no pudo saber de la equivocación hasta que despertó en otro estado.

Cara avetura vivió pasajero

A quien no le ha pasado que se queda dormido en el transporte público y al despertar está en otro lugar porque ya se pasó de su parada habital, quizás eso sea más común que tomar un viaje de plataforma privada, dormirse y despertar en el malecón de Veracruz.

La falta de atención le llevó a un pasajero de Luis Ángel a vivir una carísima aventura.

En Puebla, un joven pidió un viaje de taxi por aplicación, se quedó dormido ¡y despertó en otro estado! 🤯



Resulta que el usuario pidió mal el viaje y terminó pagando más de 8 mil pesos.@Radiohen tiene esta maravillosa historia en @TvAquiEntreNos pic.twitter.com/jWSrLnCQD9 — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) September 2, 2022

Es el propio conductor del taxi de plataforma quien relata esta historía:

“Yo tomo el viaje, me dirijo hacia donde está el pasajero, me pide unos minutos que lo pueda esperar y después estaba platicando con su pareja, se quería ir con la pareja, realmente, pues él se ve que se molesta por el simple hecho de no poderla llevar y cuando aborda mi unidad yo inicio el viaje”, recuerda Luis Ángel.

Un viaje que tenía una tarifa dinámica del 3.0, lo que significa que el viaje se va a multiplicar por tres de su tarifa ordinaria.

En calles de San Andrés Cholula, Puebla donde el usuario solicitó el viaje, ya lo estaba esperando la unidad como dirección puso la calle 5 de mayo.. sin embargo, no se percató que era en el estado era Veracruz.

El operador quiso confirmar si el destino era correcto: “Veo que era en Veracruz, entonces yo evidentemente sabía que algo era extraño, le agarré y le quise confirmar al pasajero "¿oye está bien tú destino? pero él inmediatamente me interrumpe y me dice "¿oye, que no sabes leer? ¿qué no sabes ocupar la tecnología? osea de plano, ya cada vez son más ignorantes los conductores?”.

Luis Ángel acató la indicación y siguió con el viaje… sin embargo, el usuario se quedó dormido…

“Intenté abrir las ventanas del carro, pero no despertó absolutamente nada, entonces yo tomé la determinación de que si el puso ese destino, probablemente sí va para allá entonces pues vamonos... Sumamente espantado ya él agarra y yo creo pensaba que lo había secuestrado y me dijo bro, bro, ¿qué me hiciste?, oye por favor espérate, ¿dónde estamos? entonces pues yo le comento “mira ve tu teléfono, tú colocaste el destino hasta acá...”, recordó el conductor.

El susto no quedó ahí, ya que la distracción y el no verificar su destino, le salió al pasajero en varios miles de pesos.

“Fueron ocho mil 400 pesos lo que le cobraron al pasajero, a mí me de ese viaje me quedaron alrededor de seis mil 500 pesos menos las casetas que pagué de regreso”, reveló Luis Ángel quien no pasó por alto la oportunidad de recomandar a los usuarios: “siempre ver el precio ahí te vas a dar cuenta... y la segunda siempre ser cortés”.

Se trató de una aventura que ocurrió hace un año pero que el conductor difundió en TikTok y se hizo viral hace unos días.