Puente colgante más largo del mundo inaugurado en Turquía

El Puente colgante Canakkale 1915, ubicado en Turquía, es el puente colgante más largo del mundo, la longitud total del puente es de 3 mil 563 metros y, junto con los viaductos de acceso, la longitud alcanza los 4 mil 608 y fue construido sobre el estrecho de los Dardanelos, en la frontera natural entre Europa y Asia. Un vano entre pilares de 2 mil 23 metros es el más grande del mundo de estas características.

El bautizado como Puente Canakkale 1915 conecta Lapseki, en la orilla asiática de los Dardanelos, con la Gallípoli, en el lado europeo.

El Puente colgante de Canakkale 1915" tiene un alcance de 2 kilómetros y así resulta ser el más grande del mundo. Además de ser el primero en franquear este brazo de mar de unos 70 kilómetros que conecta el mar Egeo con el mar de Mármara.

Reducirá tiempos puente colgante

El nuevo puente intercontinental reducirá el tiempo de cruce de los 30 minutos que se tarda ahora en ferry, a sólo seis.

El nombre del puente más largo del mundo y la fecha de su inauguración recuerdan a la victoria de las tropas otomanas en la batalla naval de Canakkale, el 18 de marzo de 1915, dentro de la campaña de Gallípoli en la Primera Guerra Mundial.

A connotación histórica es una constante en esta construcción, como lo muestran sus 318 metros de altura, que recuerdan la fecha de la victoria (18 de marzo) contra Francia, Reino Unido y Rusia.

Los 2 mil 23 metros de luz, la distancia entre los pilares, recuerda también que el año que viene se celebra el centenario de la fundación de la República de Turquía, mientras que las torres pintadas de rojo y blanco representan los colores de la bandera turca.

Conectar la Historia y el futuro

"Siempre hablamos de conectar la Historia y el futuro. Hoy, lo estamos haciendo", declaró el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan durante la ceremonia de inauguración del puente.

En definitiva, el Puente colgante más largo del mundo es "una manera de mantener vivo el recuerdo de los mártires de Canakkale", destacó el Presidente.

El acto también contó con la presencia de Kim Boo-kyum, primer ministro de Corea del Sur.

La infraestructura ha sido construida por un consorcio de empresas turcas y surcoreanas.

"Vuestros antepasado tuvieron aquí una victoria en 1915, pero este puente unirá Occidente y Oriente y traerá paz y prosperidad", dijo el político surcoreano.

La construcción, cuyo presupuesto asciende a 2,766 millones de dólares, es el cuarto puente del país que conecta Europa con Asia.

