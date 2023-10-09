Tornado causa alerta entre habitantes de Puerto Escondido, Oaxaca
Las imágenes de un tornado atravesando Puerto Escondido, Oaxaca se hicieron virales el fin de semana, afortunadamente no hubo personas heridas.
Habitantes de Puerto Escondido, Oaxaca lograron captar en video el momento en el que un tornado se formó en el cielo para después desprender al menos cinco techos de lámina de viviendas cercanas y provocar daños en algunos vehículos.
Si bien, no se reportaron personas lesionadas, el impacto visual que ocasionó despertó una alerta entre los habitantes de la zona en donde se formó dicho fenómeno natural.
El tornado causó gran asombro entre los oaxaqueños, quienes documentaron el momento, lo difundieron en redes sociales en donde se viralizó.
Tornado en Puerto Escondido afecta casas y vehículos
De manera extraoficial se dio a conocer que aunque el tornado fue pequeño, arrasó con tejados de lámina de al menos cinco viviendas, además provocó daños en varios vehículos.
Asimismo, las autoridades informaron que varios árboles y cables se cayeron con el paso del tornado, sin que hasta el momento se hayan reportado personas lesionadas o víctimas mortales.
Cabe mencionar que ya se sienten los efectos de la tormenta tropical "Max" el cual ya tocó tierra en el estado de Guerrero.
El Servicio Meteorológico Nacional detalló que este fenómeno continuará provocando lluvias puntuales torrenciales en Oaxaca y Guerrero, así como rachas de viento de 40 a 60 kilómetros por hora y oleaje de uno a tres metros de altura.
🟦 #ÚltimaHora | Reportan que durante este sábado se suscitó lo que parece ser un tornado en Puerto Escondido, #Oaxaca.— MVM Noticias (@MVMDigitalofi) October 8, 2023
Habitantes señalan que el hecho dejó como saldo árboles derribados y daños materiales en viviendas y negocios.
Hasta el momento, las autoridades no han… pic.twitter.com/usnfyq6BbA