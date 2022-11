Qatar 2022: estallan enfrentamientos por partido entre Bélgica y Marruecos

Los enfrentamientos estallaron en Bruselas el domingo 27 de noviembre después de que Marruecos venciera a Bélgica en la primera fase del Mundial Qatar 2022.

Los fanáticos de Bélgica encendieron diversos fuegos en la calle y arrojaron misiles a la policía. Cerca de 100 oficiales con equipo antidisturbios utilizaron gases lacrimógenos y cañones de agua para dispersar a los alborotadores luego del partido entre Marruecos y Bélgica.

“Comenzó en el medio tiempo. No sabemos quién comenzó, quién encendió el fuego, no lo sabemos”, dijo el residente local Abdellah Nadi. “Incluso nosotros, no lo sabemos, estamos sorprendidos. Estamos sorprendidos, para ser honesto. Normalmente, una vez que se ha ganado el partido, hay que celebrarlo de la manera correcta, pero ahora... no entendemos”.

Las autoridades pidieron al público que evitara el área central de Bruselas y se cerraron varias estaciones de metro, autobuses y tranvías. No está claro qué causó la violencia y las autoridades hasta el momento no han repartido la culpa.

Un residente de Bélgica aseguró que era “Una lástima que haya todo este lío después del partido. Solo debería tratarse de fútbol, debería tratarse de la deportividad, pero sí, es desafortunado, pero es lo que es. Pensamos que esto podría suceder, lamentablemente sucedió".

🇧🇪🇲🇦 #Brussels #Belgium



Inmigrantes marroquís (posiblemente algunos ya de 2ª generación con pasaporte europeo) se adaptan a nuestras costumbres y formas de convivencia europea. Son nuestros niños.



Esta vez ocurre en la capital belga tras el #BEL vs #MAR #FIFAWorldCup pic.twitter.com/6YT7hcQ5li — 𝙸𝙱𝙴𝚁𝙸𝙰𝙽 𝙰𝙼𝙼𝙾 ♆ 🪓 (@iberianammo) November 27, 2022

Béligca vs Marruecos

Marruecos ganó su primer partido de la Copa del Mundo desde 1998 y luego de una victoria de 2-0 sobre Bélgica aún podría clasificaar para la fase eliminatoria de Qatar 2022 por segunda vez en su historia.

La anotaciones fueron hechas por los marroquís Abdelhamid Sabiri, quien lanzó un tiro libre desde la banda izquierda, y Zakaria Aboukhlal, quien selló la famosa victoria de su equipo.

Por su parte, Bélgica viene de una actuación decepcionante en su victoria inicial por 1-0 contra Canadá.

Cuando sonó el silbato final , varios jugadores de Marruecos cayeron de rodillas, algunos inclinaron la cabeza en oración, otros simplemente colapsaron por el agotamiento, antes de abrazarse para celebrar.

Marruecos ahora encabeza el Grupo F en el Mundial Qatar 2022 con cuatro puntos después de sorprender al equipo número 2 del mundo.