Qatar 2022: Francia gana con dos goles de Giroud; lo celebran en París

Los aficionados en París celebraron que este martes 22 de noviembre Francia venció a Australia en Qatar 2022; y que además Olivier Giroud, el centro delantero galo, se convirtió en el máximo goleador de todos los tiempos de Francia.

El doblete de Giroud ayudó a los campeones a comenzar la defensa de su título de la Copa del Mundo con estilo con una remontada por 4-1 en el Grupo D.

Jade Dupuys / Estudiante:

Por supuesto, vamos a ganar, como lo hicimos en 2018. Francia va a ganar, es una certeza. Creemos en ellos. Estamos ahí".

El delantero francés encontró la red antes y después del descanso para llevar su cuenta a 51 goles, igualando la marca de Thierry Henry.

En la goleada también participó la máxima estrella gala, Kylian Mbappe que marcó un tanto, así como el mediocampista Adrien Rabiot, el encargado de empatar temporalmente el encuentro tras el sorprendente gol inicial del australiano Craig Goodwin.





Les Bleus son los primeros campeones defensores en ganar su primer partido desde Brasil en 2006, lo que ya los ha colocado en una buena posición para avanzar desde la fase de grupos, algo que Italia en 2010, España en 2014 y Alemania en 2018 no habían logrado.

Francia, que perdió al defensor Lucas Hernández por una lesión en la rodilla, tiene tres puntos y aventaja a Túnez y Dinamarca por dos después de que empataran 0-0 el martes.

𝙋𝙧𝙚𝙢𝙞𝙚̀𝙧𝙚 𝙧𝙚́𝙪𝙨𝙨𝙞𝙚 ! 👌

Les Bleus lancent de la plus belle des manières leur Coupe du Monde 🔥



🇫🇷4-1🇦🇺 | #FRAAUS | #FiersdetreBleus pic.twitter.com/I8ORIZn2pc — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) November 22, 2022

En París festejan con todo el triunfo de Francia en Qatar

Los aficionados “Bleus” gritaron con todas sus fuerzas cada tanto de la escuadra gala.

Entre ellos estaba Alexis Dubernard, dueño de un negocio ubicado en París, la capital francesa: “El comienzo del partido fue un poco complicado. Empezamos bien, pero ellos anotaron bastante rápido. Los jugadores reaccionaron muy rápido, estaban motivados. El partido fue genial. La verdad, fue muy intenso, con mucha pasión. El ataque estuvo muy bien con Giroud, Mbappé, fue una gran combinación. Gran partido, los “bleus” estuvieron a la altura”.

El triunfo llenó de confianza a los franceses, tanto, que aseguran que al final de Qatar 2022, ellos serán los que levanten la copa mundial. También dicen que la felicidad del triunfo, no es la misma que a la de hace 4 años, por lo menos en el país sede, Qatar; el verdadero ambiente está en París, finalizó Jade Dupuys: “En comparación con 2018, este se siente diferente. No tenemos el mismo ambiente. Al menos en París, el ambiente no es el mismo. Los jugadores están aquí, los verdaderos fanáticos están aquí, podemos sentirlo. El ambiente no es el mismo que antes, pero los verdaderos fanáticos están aquí. Eso es lo importante”.