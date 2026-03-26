QroBus estrena recorrido extendido y dos nuevas conexiones en estas rutas clave de Querétaro

El servicio de QroBus anunció un recorrido extendido, además de dos nuevas conexiones para la ruta C70, una de las líneas troncales más usadas en la Zona Metropolitana de Querétaro.

Se dice que con esta actualización se busca mejorar la conectividad con colonias periféricas, con los centros de trabajo, además de con los puntos de transferencia con otras rutas del sistema.

¿Hasta dónde llega el recorrido extendido de la ruta C70 del QroBus?

De acuerdo con el anuncio oficial, la ruta C70 amplía su trayecto para cubrir un mayor tramo de la ciudad, conectando zonas habitacionales con puntos de alto flujo como avenidas principales, centros comerciales y nodos de transferencia. El recorrido extendido de la ruta C70, que va de Santa Rosa Jáuregui a La Pradera, pero que a partir de hoy, conecta con las rutas L158 y L159 en el paradero P-1284 Camelinas–Glorias.

Esta “nuevas”rutas permiten que usuarios que antes requerían dos camiones ahora puedan llegar directo a su destino, reduciendo tiempos de traslado y esperas en paradas intermedias. Esta extensión también mejora el acceso al transporte público para colonias que tenían servicio limitado o dependían de rutas alimentadoras, reforzando la cobertura del sistema QroBus como eje del transporte en la capital.

A partir de hoy jueves 26 de marzo, la ruta L59 extendió su recorrido hasta la comunidad de San Pedrito el Alto, pero será con horarios determinados. De lunes a viernes a partir de las 06:30, 07:30 y 13:30 horas saliendo de San Pedrito el Alto, y a las 18:00 horas saliendo de la contrabase a la altura del Templo de Santa Cecilia en Linda Vista. Durante los sábados y domingos el horario solamente será a las 6:30 saliendo de San Pedrito el Alto y a las 18:00 saliendo la contrabase.

Conexiones de la ruta C70 del QroBus en Querétaro

La nueva ruta de la C70 incorpora dos conexiones adicionales con otras rutas del sistema, pensadas para facilitar el transbordo hacia zonas industriales, educativas y comerciales. La ampliación de la ruta C70 es hasta el pueblo de Jurica, permitiendo una conexión con las rutas L158 y L159, lo que facilita traslados más eficientes para las y los usuarios.

Estas conexiones permiten enlazar con rutas que van hacia puntos clave como terminales troncales, periférico y otras líneas que cruzan la ciudad, lo que vuelve a la C70 una ruta estratégica para quienes realizan varios trayectos al día. Con las nuevas conexiones, QroBus busca que más usuarios puedan combinar la C70 con otras rutas sin necesidad de largos rodeos, mejorando la frecuencia, accesibilidad y tiempos de viaje.

¿Cuánto cuesta un pasaje del QroBus?

Cabe decir que el costo del pasaje en QroBus se mantiene dentro de la tarifa establecida por el gobierno estatal para el transporte público en Querétaro. El costo general del pasaje en el sistema Qrobus de Querétaro es de $11.00 pesos al pagar con la tarjeta de prepago Qrobus o tarjeta bancaria. Al usar esta tarjeta, el primer transbordo es gratuito si se realiza dentro de un lapso de 90 minutos.

Recuerda que se puede efectuar el pago con Tarjeta Bancaria: $11.00 pesos en rutas troncales y estaciones de Paseo 5 de Febrero (acepta Visa y Mastercard contactless). No olvides que la Tarifa Preferente (Programa Tarifa Unidos) es de $2.00 pesos, y esta aplica para estudiantes, adultos mayores, personas con discapacidad, personal de salud, maestros y fuerzas de seguridad registrados en el programa. Además de que existe la Tarjeta Exprés (Desechable), que tiene un costo de $10.00 pesos por el plástico, y cada viaje cuesta $11.00 pesos.

En la mayoría de los casos, el pago se realiza mediante tarjeta de prepago, con una tarifa base para usuarios generales y posibles descuentos para estudiantes, adultos mayores y personas con discapacidad, de acuerdo con las políticas vigentes. Es importante consultar los canales oficiales de QroBus y del gobierno del estado para verificar el monto exacto de la tarifa y las condiciones de transbordo, ya que pueden existir beneficios específicos al usar la tarjeta en varias rutas dentro de un periodo determinado.