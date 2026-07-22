Desaparece oficial de la SSC CDMX: Pamela fue vista con su uniforme y no supieron más de ella

Una oficial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México (CDMX) está desaparecida y hasta el momento no se sabe nada de ella.

La policía se llama Pamela Itzel León Cruz, para quien se activó ua ficha de búsqueda ante la Fiscalía General de Justicia luego de tres días de haber sido vista por última vez.

¿Qué se sabe de la desaparición de la oficial Pamela Itzel en CDMX?

Pamela Itzel León Cruz tiene 23 años de edad, pero de acuerdo con la ficha de búsqueda D/02710/2026/CBP de la Comisión de Búsqueda de Personas y de la Fiscalía de CDMX, desapareció el 19 de julio de 2026.

El lugar donde se le vio fue en la colonia Doctores, alcaldía Cuauhtémoc, en el centro de la capital. El día de los hechos, traía consigo su uniforme de la Policía Auxiliar: una pantalón azul marino, camisola del mismo color y botas negras.

Desaparición de oficial de la SSC CDMX se reportó días después

Se sabe que mide 1.62 metros y como señas particulares, tiene tatuajes en el brazo derecho: uno del pie de su hijo y tres leones.

Un dato que se menciona en la ficha que emitieron las autoridades es que la fecha del reporte de la desaparición de la oficial de la Policía Auxiliar fue este miércoles 22 de julio de 2026.

Hasta el momento no se ha infomado si la oficial había terminado su turno de trabajo o estaba por comenzar la jornada, mientras tanto el caso ya es investigado por la fiscalía.

Extienen búsqueda de oficial Pamela al Edomex

El caso de Pamela Itzel León Cruz llegó al Estado de México, entidad que también ha girado una ficha a través de la Comisión de Búsqueda de Personas de la entidad.

La ficha de búsqueda del Edomex indica que desapareció a las 18:30 horas, pero se percataron de la situación hasta las 21:00 horas, aunque en el boletín de las autoridades mexiquenses se indica que los hechos ocurrieron en la alcaldía Miguel Hidalgo, de la CDMX.

En caso de contar con información clave que pueda dar con su paradero, esta puede ser compartida al número 800 028 7783 o vía WhatsApp al 55 1309 9027.