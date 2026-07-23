Antes de sacar el auto, revisa esto… podrías llevarte una multa de miles de pesos por el Hoy No Circula

Si planeas salir este jueves 23 de julio de 2026, más vale revisar si tu vehículo puede circular. El programa Hoy No Circula estará vigente en las 16 alcaldías de la Ciudad de México y en varios municipios del Estado de México con el objetivo de reducir las emisiones contaminantes.

¿Qué autos no circulan el jueves 23 de julio de 2026?

Este jueves descansan los vehículos con:

Engomado verde .

. Terminación de placas 1 y 2 .

. Holograma 1 y 2.

La restricción aplica de las 5:00 de la mañana a las 10:00 de la noche.

Quedan exentos, entre otros, los vehículos con holograma 0 y 00, eléctricos, híbridos, motocicletas, transporte público, unidades para personas con discapacidad y vehículos de emergencia, siempre que cumplan con la normativa vigente.

¿Qué autos no circularán este jueves en la CDMX y Edomex?

¿En qué municipios del Edomex aplica el Hoy No Circula?

Además de las 16 alcaldías de la Ciudad de México, el programa opera en 18 municipios del Estado de México:



Atizapán de Zaragoza

Coacalco de Berriozábal

Cuautitlán

Cuautitlán Izcalli

Chalco

Chicoloapan

Chimalhuacán

Ecatepec de Morelos

Huixquilucan

Ixtapaluca

La Paz

Naucalpan de Juárez

Nezahualcóyotl

Nicolás Romero

Tecámac

Tlalnepantla de Baz

Tultitlán

Valle de Chalco Solidaridad

¿De cuánto es la multa por no respetar el Hoy No Circula?

Conducir un vehículo que tiene restringida la circulación puede salir caro. La sanción va de 20 a 30 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA), lo que para 2026 representa una multa aproximada de 2 mil 400 a 3 mil 600 pesos, dependiendo del valor vigente de la UMA y de la autoridad que aplique la infracción.

Además de la multa económica, el vehículo puede ser remitido al corralón, lo que implica gastos adicionales por arrastre y resguardo.