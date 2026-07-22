El tesoro de “El Mayo” Zambada ya tiene dueño… pero la búsqueda apenas comienza

La captura de Ismael “El Mayo” Zambada no solo abrió un nuevo capítulo judicial, también desató una carrera por localizar su fortuna. Como parte del acuerdo firmado en una corte de Nueva York, el capo aceptó entregar el equivalente a 15 mil millones de dólares para evitar la pena de muerte, por lo que el Departamento de Justicia de Estados Unidos ya está facultado para rastrear cuentas bancarias, propiedades y recursos vinculados con él.

La investigación no se limitará a los bienes reconocidos por Zambada. Autoridades estadounidenses podrán seguir la ruta del dinero e indagar a personas, empresas y posibles prestanombres que presuntamente hayan participado en operaciones de lavado de dinero para el Cártel de Sinaloa. Especialistas señalan que el acuerdo obliga al narcotraficante a colaborar y proporcionar información que facilite la localización de esos activos.

El documento judicial también establece que los recursos localizados serán decomisados por Estados Unidos conforme a su legislación, lo que aleja, por ahora, cualquier posibilidad de que esos bienes sean administrados o repartidos por el gobierno mexicano. La prioridad será recuperar la millonaria suma acordada mediante investigaciones financieras dentro y fuera de México.

¿Qué ha asegurado México sobre los bienes de “El Mayo” Zambada?

Mientras el Departamento de Justicia de Estados Unidos busca localizar 15 mil millones de dólares vinculados a Ismael “El Mayo” Zambada, el gobierno mexicano también intensificó las acciones para rastrear bienes relacionados con la estructura financiera del líder del Cártel de Sinaloa.

El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, informó que hasta el momento no se han encontrado propiedades registradas directamente a nombre de Zambada, aunque sí se ha logrado el aseguramiento de una cantidad importante de cuentas bancarias e inmuebles vinculados con organizaciones criminales.

“De él directamente a su nombre no. Se han asegurado una gran cantidad de cuentas, propiedades; sobre todo cuentas congeladas por la UIF. La Unidad de Inteligencia Financiera ha hecho un avance muy importante. A nombre de él específicamente no, pero sí de las organizaciones criminales han sido una cantidad considerable de cuentas e inmuebles”, señaló el funcionario.

García Harfuch agregó que una eventual solicitud de extradición de Ismael “El Mayo” Zambada dependerá de la Fiscalía General de la República (FGR), que será la instancia encargada de determinar si procede esa petición conforme avancen las investigaciones.