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Marchas CDMX que afectarán las calles principales de la metrópoli hoy 18 de julio 2026 EN VIVO

Comienzan las vacaciones, ¿la metrópoli tomará un descanso? Estas son las marchas CDMX, bloqueos o calles cerradas hoy 18 de julio 2026 EN VIVO. Consulta aquí.

Marchas CDMX que afectarán las calles principales de la metrópoli hoy 18 de julio 2026 EN VIVO
Marchas CDMX para este sábado 18 de julio.|OVIAL

Escrito por: Ollinka Méndez

Aunque ya comenzaron las vacaciones y distintos puntos de la capital presentan un tránsito tranquilo las marchas CDMX no descansan hoy sábado 18 de julio de 2026. Consulta aquí EN VIVO sobre calles cerradas, bloqueos o alguna otra actividad que impacte el flujo de las calles.

Marchas CDMX que afectarán las calles principales de la metrópoli hoy 18 de julio 2026

Afectaciones por evento Ciudad Deportiva Magdalena Mixhuca

Toma en cuenta que habrá afectaciones por un evento en el Estadio GNP a las 21:00 horas. Planifica tu ruta y utiliza las alternativas viales:

AV. FCO. DEL PASO Y TRONCOSO
EJE 3 OTE.
CANAL RÍO CHURUBUSCO / EJE 4 OTE.
PDTE. PLUTARCO ELÍAS CALLES
AV. TÉ

Mañana con accidente en Azcapotzalco

Esta mañana de sábado 18 de julio comenzó con un accidente en Calzada de las Armas. Debido al percance servicios de emergencia pueden obstruir en menor medida el paso.

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