Marchas CDMX que afectarán las calles principales de la metrópoli hoy 18 de julio 2026 EN VIVO
Comienzan las vacaciones, ¿la metrópoli tomará un descanso? Estas son las marchas CDMX, bloqueos o calles cerradas hoy 18 de julio 2026 EN VIVO. Consulta aquí.
Aunque ya comenzaron las vacaciones y distintos puntos de la capital presentan un tránsito tranquilo las marchas CDMX no descansan hoy sábado 18 de julio de 2026. Consulta aquí EN VIVO sobre calles cerradas, bloqueos o alguna otra actividad que impacte el flujo de las calles.
Marchas CDMX que afectarán las calles principales de la metrópoli hoy 18 de julio 2026
Afectaciones por evento Ciudad Deportiva Magdalena Mixhuca
Toma en cuenta que habrá afectaciones por un evento en el Estadio GNP a las 21:00 horas. Planifica tu ruta y utiliza las alternativas viales:
AV. FCO. DEL PASO Y TRONCOSO
EJE 3 OTE.
CANAL RÍO CHURUBUSCO / EJE 4 OTE.
PDTE. PLUTARCO ELÍAS CALLES
AV. TÉ
#OPERATIVO | #EventoMasivo | Con el propósito de garantizar la seguridad de los asistentes a los conciertos del #GrupoFirme los días 17 y 18 de julio del presente año, efectivos de la #SSC implementarán un dispositivo de seguridad, vigilancia y vialidad en el Estadio GNP… pic.twitter.com/1AO1XqpTDQ— OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) July 18, 2026
Mañana con accidente en Azcapotzalco
Esta mañana de sábado 18 de julio comenzó con un accidente en Calzada de las Armas. Debido al percance servicios de emergencia pueden obstruir en menor medida el paso.
#PrecauciónVial | Servicios de emergencia se dirigen hacia Calzada de Las Armas a la altura de Hacienda del Rosario, alcaldía Azcapotzalco, por percance vehicular, no distraigas la atención al paso. pic.twitter.com/VSDiITfCIA— OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) July 18, 2026