Marchas CDMX que afectarán las calles principales de la metrópoli hoy 18 de julio 2026 EN VIVO

Toma en cuenta que habrá afectaciones por un evento en el Estadio GNP a las 21:00 horas. Planifica tu ruta y utiliza las alternativas viales:

AV. FCO. DEL PASO Y TRONCOSO

EJE 3 OTE.

CANAL RÍO CHURUBUSCO / EJE 4 OTE.

PDTE. PLUTARCO ELÍAS CALLES

AV. TÉ