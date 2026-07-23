Criminales ahora te obligan a firmar carta para quedarse con tu auto: el caso que alertó el modus operandi

Una nueva forma de robo se ha registrado en la Ciudad de México (CDMX) al darse a conocer el caso de una víctima, a quien amenazaron para que entregara su auto cuando estuvo a punto de venderlo sin saber que había caído en una trampa.

Las redes sociales se han convertido en un espacio para que alguien interesado en cierto producto, compre o venda el mismo, sin embargo, detrás de estos anuncios hay criminales que buscan cualquier oportunidad para delinquir.

Hombre acudió a cita para vender su auto en Iztapalapa

Agentes de la Fiscalía General de Justicia capitalina aprehendieron a una mujer llamada Karina “N” por el delito de robo agravado.

La investigación señala que el 9 de mayo de 2026, en la alcaldía Iztapalapa, despojó de un automóvil a un hombre a quien citaron para venderlo, pero terminaron quintándoselo de manera inesperada.

La víctima ofertó un automóvil a través de Facebook Marketplace y fue contactada por un hombre interesado en adquirirlo, quien acordó realizar la compraventa en un centro comercial de Iztapalapa, pero le dijo que una mujer iría a la cita.

De un encuentro al atraco: así robaron auto a vendedor en CDMX

Cuando la mujer llegó habría amenazado con un arma de fuego al vendedor, a quien obligó a firmar una carta responsiva y entregar la documentación del automóvil.

Una vez que logró que la víctima firmara, Karina “N” huyó a bordo de la unidad, pero creyó que nadie la encontraría y que su robo había salido bien.

Identificación delata a ladrona de auto en Iztapalapa

El robo fue denunciado ante la Fiscalía de CDMX. La víctima aportó información como una copia de la identificación oficial que la mujer le había proporcionado durante la supuesta compraventa.

Como parte de las indagatorias, se corroboró la autenticidad del documento y la víctima reconoció en el documento a la persona que la habría despojado del automóvil.

La declaración del vendedor, el reconocimiento realizado a partir de la identificación y otras pruebas recabadas permitieron establecer la probable participación de Karina “N”.

Aprehendimos a Karina “N” por su probable participación en el delito de robo agravado de vehículo, por hechos ocurridos en la alcaldía Iztapalapa.



La víctima ofertó su automóvil a través de Facebook Marketplace y fue contactada por un hombre que acordó una supuesta compraventa.… pic.twitter.com/sOBxjkq1Iy — Fiscalía CDMX (@FiscaliaCDMX) July 22, 2026

Mujer detenida ya había sido acusada por otros casos

Agentes de la Policía de Investigación (PDI) supieron que la mujer se encontraba en un domicilio en Pachuca de Soto, en el estado de Hidalgo, y la aprehendieron

Fue trasladada a la CDMX e ingresada al Centro Femenil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla, en Iztapalapa, donde quedó a disposición de un juez.

Además, registros judiciales indican qie Karina “N” está relacionada con otras cuatro investigaciones iniciadas entre diciembre de 2024 y abril de 2026: tres por posibles hechos de fraude y una por abuso de confianza.