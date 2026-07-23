Tomó los cuchillos de la cocina y se fue contra su pareja en CDMX: no era la primera vez que lo detienen

Una mujer fue víctima de violencia en su propia casa presuntamente por parte de su pareja cuando se encontraban en la alcaldía Iztacalco de la Ciudad de México (CDMX), sin embargo, se descubrió que este hombre ya tenía antecedentes penales por otro delito.

Policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) detuvieron al probable responsable, luego de que los oficiales fueron alertados de la situación tras un reporte, por lo que movilizaron a la zona de la emergencia.

Mujer fue amedrentada por su pareja con cuhillos en su casa

Los policías llegaron al domicilio y detuvieron a un sujeto quien, al parecer, amedrentó con cuchillos a una mujer en calles de la demarcación.

De acuerdo con el reporte de la SSC de CDMX, la situación se registró en una casa ubicada en la calle Oriente 245 D, en la colonia Agrícola Oriental.

Hombre estaba en estado de ebriedad cuando intimidó a su pareja

Oficiales fueron informados de un reporte de agresiones dentro de una casa y, al llegar, una mujer refirió que su pareja sentimental se encontraba en estado de ebriedad y la amagó con un par de cuchillos, luego de tener una discusión.

Al escuchar la denuncia de la mujer, los elementos de seguridad

detuvieron al posible responsable a quien le realizaron una revisión preventiva y le hallaron dos cuchillos de cocina.

Detenido por amenazar a su pareja en #Iztacalco



Un hombre de 38 años fue detenido en la colonia Agrícola Oriental, en @IztacalcoAl, tras presuntamente amenazar con dos cuchillos de cocina a su pareja sentimental durante una discusión.



La víctima pidió apoyo a policías de la… pic.twitter.com/vN9zBFfImm — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) July 23, 2026

Descubren que sujeto tenía antecedentes penales por otro delito

El detenido es un hombre de 38 años de edad, quien fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público de la Fiscalía General de Justicia capitalina para determinar su situación jurídica.

No obstante, luego de un cruce de información, se supo que el detenido cuenta con un ingreso al Sistema Penitenciario de la Ciudad de México por delitos contra la salud en el año 2012.

"Policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México detuvieron a un sujeto que, al parecer, amedrentó con cuchillos a una mujer en calles de la alcaldía Iztacalco", informó este miércoles 22 de julio de 2026 la institución.