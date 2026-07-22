Se hacia pasar como abogada de la UNAM en la FGR, ahora está tras las rejas

La abogada María Fernanda Trujillo Sandoval, extrabajadora de la Fiscalía General de la República (FGR), fue sentenciada a tres años de prisión por utilizar una copia de un título falso de la UNAM.

La condena fue dictada luego de que la Fiscalía Especializada de Asuntos Internos (FEAI) acreditó que la exservidora pública presentó un documento apócrifo, supuestamente expedido por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), durante un proceso interno de evaluación.

¿Por qué fue condenada la ex trabajadora de la FGR?

De acuerdo con la investigación, María Fernanda Trujillo Sandoval presentó en noviembre de 2023 una copia de un supuesto título de la Licenciatura en Derecho ante el Centro de Evaluación y Control de Confianza de la FGR.

Tras detectar irregularidades, el Ministerio Público Federal inició una investigación que concluyó con un procedimiento abreviado, en el que un juez determinó su responsabilidad por el delito de uso de copia de un documento público falso.

Como parte de la sentencia, además de los tres años de prisión, el juzgador ordenó el decomiso del documento apócrifo.

Por el uso de la copia de un documento público falso, María “N” recibió sentencia de tres años de prisión luego de que la #FGR, a través de la #FEAI, demostró su responsabilidad penal en ese delito. De acuerdo con la indagatoria, en noviembre de 2023, la hoy sentenciada presentó… pic.twitter.com/5R0i1n9CMd — FGR México (@FGRMexico) July 22, 2026

¿Qué dijo la FGR sobre el caso del título falso de la abogada?

La Fiscalía informó que el Ministerio Público aportó las pruebas suficientes para demostrar que el documento presentado no era auténtico y que fue utilizado dentro de un procedimiento oficial.

El caso fue investigado por la Fiscalía Especializada de Asuntos Internos, instancia encargada de indagar posibles irregularidades cometidas por personal de la institución.

¿Qué sanciones contempla la ley por usar un documento público falso?

El uso de documentos públicos falsos es un delito previsto en el Código Penal Federal. Dependiendo de las circunstancias de cada caso, las personas responsables pueden enfrentar:



Penas de prisión.

Multas económicas.

Decomiso de los documentos falsificados.

Antecedentes penales.

En algunos casos, responsabilidades administrativas adicionales si se trata de servidores públicos.

La sanción específica dependerá del delito acreditado, la forma en que se utilizó el documento y las resoluciones que dicte la autoridad judicial.

Lo preocupante de la situación, es que María Fernanda Trujillo haya llegado tan lejos con su título falso, que la FGR la aceptara y no se diera cuenta del documento apócrifo al instante. Deja duda en los filtros para formar parte de cualquier dependencia del gobierno.