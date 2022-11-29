¿Qué alimentos ayudan a combatir la pérdida de memoria?

Un estudio realizado por la Academia Estadounidense de Neurología indicó que comer alimentos que contienen flavonoles y antioxidantes puede desacelerar la pérdida de memoria.

Los resultados del estudio arrojaron que las personas que consumieron más alimentos ricos en flavonoles, disminuyeron su puntuación cognitiva con más lentitud que los que consumieron menos.

Los médicos explicaron que el resultado se mantuvo incluso después de ajustar otros factores que puede afectar la memoria como la edad, sexo y consumo de alcohol o tabaco.

"Es emocionante que nuestro estudio demuestre que la elección de una dieta específica puede conducir a una tasa más lenta de deterioro cognitivo", explicó el doctor Thomas Holland, uno de los especialistas que participó en el estudio.

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En la investigación participaron 961 personas con una edad promedio de 81 años y sin signos de demencia. Los pacientes respondieron cuestionarios sobre su alimentación cada año, durante siete años.

Los participantes se sometieron a pruebas cognitivas de memoria anuales. El resultado indicó que las personas que consumían alimentos con flavonoles tenían una mejor memoria.

¿Qué son los flavonoles?

El doctor David Katz, especialista en medicina preventiva y estilo de vida y en nutrición, explicó que los flavonoles son nutrientes citoprotectores, lo que significa que protegen las células, incluidas las neuronas.

Los flavonoles son en parte responsables de los colores de las frutas y verduras, también son poderosos antioxidantes y antiinflamatorios. Hay seis mil tipos de flavonoles.

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¿Qué alimentos contienen flavonoles?

Los médicos encargados del estudio dijeron que los flavonoles se encuentran en alimentos como frutas, verduras, té y vino.

"Algo tan sencillo como comer más frutas y verduras y beber más té es una forma fácil de que la gente tome un papel activo en el mantenimiento de su salud cerebral", indicó Holland.

Entre los alimentos que contienen flavonoles se encuentran el brócoli, cebollas, manzanas, uvas, cacao, té verde, naranjas, apio, perejil, arándanos, ciruelas, moras, además de otras frutas y verduras.

