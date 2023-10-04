Esta es la cantidad de alcohol que desata en un bebé el Trastorno del Espectro Alcohólico Fetal

El Trastorno del Espectro Alcohólico Fetal (TEAF) es un grupo de problemas que pueden afectar a las personas cuyas madres bebieron alcohol durante el embarazo. Estos problemas pueden ser físicos, conductuales o de aprendizaje.

Las causas de los TEAF son el consumo de alcohol de la madre durante el embarazo. El alcohol pasa de la madre al bebé a través del cordón umbilical. No hay una cantidad segura que se sepa que se pueda consumir durante la gestación.

El alcohol puede causar problemas al bebé en gestación en cualquier momento del embarazo, incluso antes de que la mujer sepa que está embarazada. Para prevenir los TEAF, las mujeres no deben beber alcohol durante la gestación ni cuando podrían estarlo en un futuro cercano.

Síntomas del trastorno del espectro alcohólico fetal en un bebé

Los Trastornos del Espectro Alcohólico Fetal son un grupo de problemas que pueden afectar a los bebés expuestos al alcohol en el útero. Pueden variar en gravedad y pueden causar una amplia gama de problemas, desde físicos hasta conductuales y de aprendizaje:

Bajo peso corporal.

Mala coordinación.

Conducta hiperactiva.

Dificultad para prestar atención.

Mala memoria.

Dificultades en la escuela (especialmente en matemáticas).

Discapacidades del aprendizaje.

Retrasos en el habla y el lenguaje.

Discapacidad intelectual o coeficiente intelectual bajo.

Capacidad de razonamiento y juicio deficientes.

Problemas de succión y dificultades para dormir en los bebés.

Problemas de audición y de visión.

Problemas del corazón, los riñones o los huesos.

Estatura más baja de la estatura promedio.

Cabeza de tamaño pequeño.

Características faciales anormales, como por ejemplo, surco menos marcado entre la nariz y el labio superior (este pliegue se llama filtro o surco subnasal).

¿Qué ocurre en el desarrollo del bebé si su madre es alcohólica?

De acuerdo con los Centros para el Control y la Prevención de las Enfermedades (CDC), el alcohol puede causar problemas graves en el bebé durante el embarazo; pueden ser físicos, conductuales o de aprendizaje.

Los TEAF pueden afectar la apariencia, el crecimiento, el aprendizaje y el comportamiento de una persona. También pueden causar defectos de nacimiento en el corazón, el cerebro y otros órganos importantes. Son un problema de por vida.

¿Cuál es el tratamiento para el trastorno del espectro alcohólico fetal?

Los trastornos del espectro alcohólico fetal (TEAF) son un problema de por vida. No hay una cura, pero el tratamiento puede ayudar a mejorar el desarrollo del niño.

Hay muchas opciones de tratamiento, que incluyen medicamentos, terapias y capacitación para los padres. No existe un único tratamiento que sea adecuado para todos los niños. Algunos factores, como el apoyo familiar y social, también pueden ayudar a las personas con TEAF a alcanzar su máximo potencial.

Si una mujer bebe alcohol durante el embarazo, nunca es demasiado tarde para que deje de hacerlo. El cerebro del bebé se está desarrollando durante todo el embarazo, por lo que cuanto antes deje de beber alcohol, mejor será para ella y su bebé.

