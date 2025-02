Estas son las carreras que sobrevivirán a la IA, según Bill Gates

A través de una publicación en el blog “Gates Notes”, Bill Gates, cofundador de Microsoft, compartió que la Inteligencia Artificial transformará algunas carreras alrededor del mundo, pero ¿qué empleos se salvarán de su impacto?

En este blog, Gates señala que la Inteligencia Artificial es buena para la sociedad, pues permite que la productividad aumente.

¿Qué carreras sobrevivirán a la Inteligencia Artificial?

¡Toma nota! De acuerdo con Gates, el impacto de la IA en el mudo labora, será el ayudar a las personas a realizar su trabajo de manera más eficiente, ya sea desde las actividades en una fábrica, hasta en una oficina atendiendo llamadas, pero ¿cuáles son las carreras que podrán sobrevivir?



Programación

Energía

Biología

Por otro lado, el cofundador de Microsoft, aseguró que no todas las carreras se verán afectadas por los avances de la Inteligencia Artificial; sin embargo, sí podrían resentir los cambios tecnológicos.

¿Qué carreras sobrevivirán a la IA? Esto dice Bill Gates | PEXELS

Gates asegura que la IA no podrá sustituir a los seres humanos

Bill Gates, compartió que carreras como la enseñanza, el cuidado de pacientes, así como el apoyo para ancianos, son trabajos que NO desaparecerán, no obstante, se verán impactados por los avances de la IA, por lo que los trabajadores tendrán que recibir nuevas capacitaciones.

Además, señaló que la Inteligencia Artificial no eliminará todos los empleos del mundo, ya que la IA siempre necesitará un humano que la supervise, corrija y desarrolle sistemas más complejos.

Gates, explicó que la Inteligencia Artificial no puede crearse de forma autónoma, es decir, no puede crear un nuevo tipo de IA, por lo que no existe la posibilidad de que sustituya a los programadores.

¿Qué usos se le puede dar a la Inteligencia Artificial?

¡No te quedes atrás! Si todavía eres de las personas que no se anima a utilizar este tipo de herramientas, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) compartió algunos usos que se le puede dar a la Inteligencia Artificial, ¿cuáles son?