"¿Qué es el amor”, el documental que intenta descifrar uno de los misterios del ser humano

¿Alguna vez te has detenido a pensar por qué sentimos lo que sentimos? Seguramente te has preguntado ¿qué es el amor?. Y no nos referimos a la definición del diccionario, sino a ese caos que nos revoluciona el pulso, nos hace cometer locuras o nos mantiene unidos a alguien por mucho tiempo.

En el documental "¿Qué es el amor?” realizado por DocuFIA, la respuesta no es una sola. Es un rompecabezas armado por voces que, desde sus propias trincheras, intentan descifrar uno de los misterios más grandes de la humanidad.

Lo fascinante de esta producción es el contraste que logran sus protagonistas. No todos los días ves coincidir en un mismo espacio la rigurosidad científica con la calidez de la experiencia cotidiana.

¡Qué lo disfrutes!