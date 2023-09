Rumbo a las elecciones 2024: ¿Qué es el deepfake y cuál es su peligro?

Rumbo a cualquier elección de cargos populares, tal es el caso de los próximos comicios de 2024, donde se elegirá la presidencia de la República, los deepfake son considerados por expertos como una amenaza que poco a poco se ha ido haciendo una realidad. En ese sentido, es importante conocer qué son y por qué representa una amenaza.

¿Qué es el deepfake?

Los deepfake, son un tipo de FakeNews que se especializa o está centrado en la alteración de la realidad, pero a partir de video, fotos e incluso audios, lo que indicaría que lo que nosotros estemos consumiendo, puede ser un vídeo falso en el ámbito de la manipulación de la realidad. Una amenaza que podría ocurrir en las próximas elecciones.

Deepfake de Marcelo Ebrard donde asegura que apoyará a Xóchitl Gálvez

En los últimos días, se hizo viral un audio donde supuestamente Marcelo Ebrard, quien competía por ser el Coordinador de la Defensa de la Cuarta Transformación, afirmó que apoyaría a la virtual candidata presidencial del bloque opositor, Xóchitl Gálvez.

“A ver, esto ya no tiene vuelta, lo que nos hicieron no es solo a nosotros sino es al país, por eso hay que tomar una decisión, la que realmente vaya con los preceptos por lo que estábamos en Morena, ya vieron Zacatecas, así no era. Comiencen a acercarse a la gente de Xóchitl, ella trae la misma visión que nosotros, de todas maneras ya estamos en las pláticas”, dijo supuestamente.

Como ya lo había avisado la propia Xóchitl Gálvez, Marcelo Ebrard y su equipo ya andan en pláticas para unirse al Frente Amplio del PRIAN y traicionar a la 4T.



¿Marcelo saldrá a seguir victimizandose con que es un montaje o “guerra sucia” como acusó durante el proceso? pic.twitter.com/f2CHFrmlPJ — Dany Santoyo (@danysantoyo_) September 15, 2023

Horas más tarde, el equipo cercano al morenista salió a desmentir el audio y señaló que era un producto creado con inteligencia artificial como parte de una estrategia de guerra sucia contra el exsecretario de Relaciones Exteriores.

Cabe recordar que el deepfake es un tipo de fakenews, por lo que es importante que los materiales se verifiquen antes de creerse por completo, pues podría llevar a una “guerra sucia” entre los aspirantes con el objetivo de descalificarse entre ellos.