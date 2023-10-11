¡I’m just a girl! Así funciona ‘Girl Math’, la nueva tendencia de TikTok

TikTok se ha convertido en una de las plataformas más populares, y día con día surgen nuevas tendencias, como el famoso 'Girl Math', que le ha dado la vuelta al mundo.

La tendencia inició durante el mes de julio, y millones de mujeres de todo el mundo comenzaron a compartir videos contando sus experiencias en las que han utilizado la lógica del ‘Girl Math’, pero ¿Qué es y cómo funciona?

¿Qué significa 'Girl Math'?

El 'Girl Math' o 'Matemáticas para chicas' consiste en justificar ciertos gastos y creer que al final estos fueron "gratis" o se obtuvo cierto "beneficio", si es que se compraron con cierto tiempo de antelación; los videos comenzaron a compartirse por TikTok con el hashtag #girlmath.

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¿Cómo funciona el 'Girl Math', la tendencia de TikTok?

De acuerdo con algunas usuarias e influencers esta tendencia puede llegar a ser muy “divertida”, pues la lógica del 'Girl Math' consiste en cumplir con ciertas características al momento de comprar un producto o servicio, ¿Te identificas con alguna de ellas?

Si pago en efectivo es gratis: Al no ver que los números bajan en tu cuenta bancaria, es como si no se gastara nada.

Al no ver que los números bajan en tu cuenta bancaria, es como si no se gastara nada. Beneficios al devolver algo: Si compraste algo y después decidiste devolverlo, al seguir esta lógica, el “nuevo dinero” que regresa a tu cartera es como un bono extra, pues al momento de que ya no se contara con esa cantidad, el que ingrese nuevamente a la cuenta, significa que es un beneficio.

Si compraste algo y después decidiste devolverlo, al seguir esta lógica, el “nuevo dinero” que regresa a tu cartera es como un bono extra, pues al momento de que ya no se contara con esa cantidad, el que ingrese nuevamente a la cuenta, significa que es un beneficio. Cambiar un producto por otro: Si compro algo y después decides cambiarlo por otra cosa, el artículo nuevo es “gratis”.

Si compro algo y después decides cambiarlo por otra cosa, el artículo nuevo es “gratis”. La ventaja del envío gratis: Si estas comprando algo por internet, lo más conveniente es adquirir los artículos necesarios para que el envío salgo gratis y con ello obtener una “gran oferta”.

Si estas comprando algo por internet, lo más conveniente es adquirir los artículos necesarios para que el envío salgo gratis y con ello obtener una “gran oferta”. Conciertos gratis: De acuerdo con esta lógica, cuando compras entradas para algún concierto que es dentro de tres meses o más, cuando llega el gran día te da la sensación de que fue gratis.

¿Este método es bueno? A pesar de que el 'Girl Math' puede ser un tendencia divertida, especialistas aseguran que el justificar de esa manera algunas compras costosas, puede ser un peligro para nuestra economía, ya que no se lleva un buen control de las finanzas.

¿Cuál es la mejor forma de ahorrar?

Comenzar a ahorrar pude ser una tarea muy complicada; sin embargo, para que esto no sea un reto, es importante hacer un análisis sobre la forma en la que se gastan nuestros ingresos, ya sean semanales, quincenales o mensuales, por lo que debes tener en cuenta los siguientes factores: