Cierre de caseta en la Autopista México-Querétaro; Bloqueos en carreteras EN VIVO hoy

Hay un cierre parcial a la circulación por una volcadura de camioneta en el kilómetro 62 de la Autopista México-Cuernavaca, en dirección a la capital del país.

🟠 CIERRE PARCIAL DE CIRCULACIÓN 🟠#AutMéxicoCuernavaca, km 62, dirección CDMX. Reducción de carriles por atención de accidente (volcadura de camioneta). Maneja con precaución. — CAPUFE (@CAPUFE) June 1, 2026