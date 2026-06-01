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Cierre de caseta en la Autopista México-Querétaro; Bloqueos en carreteras EN VIVO hoy

¡Toma previsiones! Te mostramos cómo va el avance en las autopistas y carreteras de México este lunes para que te anticipes a bloqueos y cierres viales.

Bloqueos en carretreras hoy.
Así van los bloqueos en carreteras hoy. |X @GN_Carreteras.

Escrito por: César Contreras

¿Vas a tomar autopista este lunes? En Azteca Noticias te presentamos el seguimiento minuto a minuto de bloqueos, accidentes y otros sucesos relevantes en las carreteras de México hoy 1 de junio de 2026.

Bloqueos en carreteras EN VIVO hoy: ¿Qué pasa en las autopistas de México este 1 de junio de 2026?

Autopista México-Querétaro presenta cierre

Por manifestantes, la plaza de cobro de Tepotzotlán, en la Autopista México-Querétaro, está cerrada en dirección a la CDMX.

Cierre parcial de circulación en la Autopista México-Cuernavaca

Hay un cierre parcial a la circulación por una volcadura de camioneta en el kilómetro 62 de la Autopista México-Cuernavaca, en dirección a la capital del país.

Cierre de carretera en Nayarit

La carretera Tepic-Mazatlán, en su kilómetro 81+400, tiene cierre total a la circulación tras un accidente con un tráiler. Como vía alterna, toma la Autopista Libre Tepic-Mazatlán.

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