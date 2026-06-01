Cierre de caseta en la Autopista México-Querétaro; Bloqueos en carreteras EN VIVO hoy
¡Toma previsiones! Te mostramos cómo va el avance en las autopistas y carreteras de México este lunes para que te anticipes a bloqueos y cierres viales.
¿Vas a tomar autopista este lunes? En Azteca Noticias te presentamos el seguimiento minuto a minuto de bloqueos, accidentes y otros sucesos relevantes en las carreteras de México hoy 1 de junio de 2026.
Bloqueos en carreteras EN VIVO hoy: ¿Qué pasa en las autopistas de México este 1 de junio de 2026?
Autopista México-Querétaro presenta cierre
Por manifestantes, la plaza de cobro de Tepotzotlán, en la Autopista México-Querétaro, está cerrada en dirección a la CDMX.
🔴 CIERRE DE CIRCULACIÓN 🔴#AutMéxicoQuerétaro, Plaza de Cobro Tepotzotlán, dirección CDMX. Cierre a la circulación por presencia de manifestantes. Toma tus precauciones.— CAPUFE (@CAPUFE) June 1, 2026
Consulta la ubicación aquí: https://t.co/7BoNxzS0Oq
Cierre parcial de circulación en la Autopista México-Cuernavaca
Hay un cierre parcial a la circulación por una volcadura de camioneta en el kilómetro 62 de la Autopista México-Cuernavaca, en dirección a la capital del país.
🟠 CIERRE PARCIAL DE CIRCULACIÓN 🟠#AutMéxicoCuernavaca, km 62, dirección CDMX. Reducción de carriles por atención de accidente (volcadura de camioneta). Maneja con precaución.— CAPUFE (@CAPUFE) June 1, 2026
Cierre de carretera en Nayarit
La carretera Tepic-Mazatlán, en su kilómetro 81+400, tiene cierre total a la circulación tras un accidente con un tráiler. Como vía alterna, toma la Autopista Libre Tepic-Mazatlán.
En #Nayarit continúa cierre total de circulación por #Maniobras de arrastre y salvamento cerca del km 081+400, de la carretera Tepic - Mazatlán, proporcionando como #RutaAltena la Autopista Libre Tepic - Mazatlán. Atienda indicación vial. pic.twitter.com/MvTnvsIcdy— Guardia Nacional Carreteras (@GN_Carreteras) June 1, 2026