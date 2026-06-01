Sube el petróleo por guerra en Medio Oriente: Así amanece el precio de la gasolina en México

¿Precio de la gasolina por los cielos? Llenar el tanque de tu coche costará un poco más, aunque también dependerá de la ciudad donde te encuentres.

El conflicto armado en Medio Oriente sigue moviendo los precios y sacudiendo los mercados, frenando la buena racha que llevaba el petróleo en mayo.

Cuál es el precio de la gasolina

El precio del combustible general en México se encuentra así: la gasolina regular (Magna) amaneció en 23.680 pesos por litro, por su parte, la gasolina premium se ubica en un promedio de 28.475 pesos, mantendiéndose como la opción más cara para automovilistas.

Para el sector de carga y transporte público, el diésel promedia un costo de 27.258 pesos por litro en las gasolineras nacionales.

Cuál es el precio de la gasolina en Monterrey y Guadalajara

Los costos en la parte norte y oeste de México hay costos un poco más elevados.

En Monterrey, la gasolina regular alcanzó los 24.006 pesos por litro y la Premium se vende en 29.497 pesos.

Guadalajara no se queda atrás, pues la Magna se cotiza en 23.981 pesos y la Premium en 29.262 pesos.

Por otro lado, Chihuahua tiene los precios más bajos, vendiendo la regular en 22.34 pesos y la Premium en 25.72 pesos.

Costos en la Ciudad de México y la zona centro

Moverse en la capital del país mantiene precios ligeramente por encima de la media nacional. En la Ciudad de México, la regular cuesta 23.808 pesos y la Premium 28.714 pesos.

En el Estado de México los precios bajan a 23.65 para la regular y 28.05 para la Premium.

En Querétaro los costos se ubican en 23.71 y 28.29 pesos respectivamente, mientras que en Morelos la Magna se vende en 23.79 pesos y la Premium en 27.96 pesos.

El gas natural vehicular se mantiene como alternativa

Para los choferes que buscan opciones más económicas, el Gas Natural Vehicular sigue reportando precios bajos.

El precio mínimo registrado en el país es de 10.990 pesos por litro, con un precio promedio de 12.601 pesos. Sin embargo, en algunas regiones del país, el costo máximo puede llegar hasta los 27.002 pesos, igualando el costo del diésel.

Guerra en Medio Oriente dispara el precio de la gasolina

El precio del petróleo reaccionó luego de que Irán y Estados Unidos intercambiaran ataques directos, y de que Israel ordenara avanzar hacia el Líbano.

Estos enfrentamientos dispararon el precio del Brent a 93.80 dólares por barril y el crudo estadounidense a 90.39 dólares.

Este vuelve a subir los costos, frenando la baja del 19% que se registró en mayo.

Cuánto cuesta llenar el tanque hoy

Si tu tanque es de entre 45 litro a 65 litros, esto es lo que tendrás que pagar:

45 litros

- gasolina regular: mil 065.60

- gasolina premium: mil 281.38

60 litros

-gasolina regular: mil 420.80

-gasolina premium: mil 708.50

