Precio del dólar pierde fuerza en el mercado mundial: Así cotiza el billete verde en México

El respiro en el precio del dólar parece haber acabado luego de que se alcanzara su punto más alto en casi dos meses

Si quieres comprar dólares para un viaje, cambiar pesos o revisar la inversión de Bitcoins que tienes almacenada, te decimos cómo amanecen el día de hoy lunes 1 de junio los precios de los indicadores financieros.

Así se vende el dólar estadounidense en ventanillas de Banco Azteca

Para los que necesitan cambiar dólares, este se cotiza en 16.10 pesos a la compra en ventanillas de Banco Azteca. El precio para la venta al público en general se ubica en las ventanillas en 18.44 pesos.

Los especialistas en mercados recomiendan revisar los movimientos financiertos, ya que las tarifas se mueven de forma constante según la situación mundial y oferta del día.

Precio del dólar en Tijuana

La realidad en el precio del dólar en Tijuana es diferente a los precios generales. En las casas de cambio ubicadas en dicho estado fronterizo, Baja California, el dólar se compra en 16.70 pesos y se vende en apenas 16.85 pesos.

Precio del dólar canadiense hoy

Para quienes quieren cambiar dólares canadienses, este tuvo diferentes variaciones en su precio. Las ventanillas de Banco Azteca tienen a la compran la moneda de Canadá en 11.40 pesos, mientras que la venta para los compradores se fijó en 13.59 pesos.

Analistas mundiales indican baja del dólar

El índice del dólar, el cual compara el valor de la moneda estadounidense con las seis divisas más importantes de todo el mundo, prendió los focos amarillos por una posible pérdida de fuerza.

Aunque el pasado jueves la moneda de Estados Unidos había tocado su nivel más alto en siete semanas, los gráficos de analistas, como publicó Reuters, muestran que el intento de recuperación está perdiendo impacto, lo que significaría que ya no podría mantenerse en la cima.

Bitcoin se va a la baja en México y Estados Unidos

El precio de la moneta digital, el bitcoin, tampoco inicio este mes con el pie derecho pues amaneció a la baja.

En México, el Bitcoin cayó 21.749% , dejando su valor en un millón 248 mil 273.55 pesos por unidad. La tendencia a la baja también sucedió en Estados Unidos, pues la criptomoneda tuvo una reducción del 1.826% , cotizando en una cifra de 71 mil 754.21 dólares.