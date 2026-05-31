¿La vas a coleccionar? Esto debes saber para conseguir la Tarjeta de Movilidad de la Copa Mundial de la FIFA 2026 ™

La Tarjeta de Movilidad Integrada (MI) tendrá una edición especial rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026 y, a semanas de que ruede el balón por tercera vez en México como sede mundialista, los coleccionistas y apasadionados al fútbol, esperan la fecha y costo de este plástico conmemorativo que te facilitará tranportarte en la CDMX.

Tras el anuncio oficial por parte de las autoridades capitalinas el pasado mes de abril, se espera que sea en próximos días cuando salga a la venta esta nueva Tarjeta de Movilidad Integrada edición especial, así como sus costos y dónde poder conseguirla de una forma fácil, rápida y sin filas, por lo que es muy importante que sepas todos los detalles para poder conseguirla.

Tarjeta de Movilidad Integrada (MI) edición especial Copa Mundial de la FIFA 2026: ¿Qué es y cómo conseguirla?

La nueva Tarjeta de Movilidad Mundial será una edición conmemorativa creada para acompañar uno de los eventos deportivos más importantes que ha recibido México. Además de convertirse en una pieza atractiva para aficionados y coleccionistas, funcionará como cualquier Tarjeta de Movilidad Integrada, permitiendo realizar viajes en distintos sistemas de transporte público de la capital.

El diseño fue presentado por el Gobierno de la Ciudad de México y forma parte de las acciones de preparación rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026; aunque todavía podrían realizarse ajustes finales antes de su lanzamiento, las autoridades confirmaron que el proyecto avanza y que su llegada está prevista antes del inicio del torneo.

Quienes deseen obtener la Tarjeta de Movilidad Mundial deberán estar atentos a los anuncios oficiales durante las próximas semanas, ya que la distribución se realizará a través de puntos autorizados y módulos de venta habilitados en distintos puntos estratégicos de la ciudad.

Tarjeta de Movilidad Integrada Copa Mundial de la FIFA 2026: costos, fechas y dónde conseguirla

Hasta ahora no existe una fecha oficial de venta ni un precio confirmado para la Tarjeta de Movilidad Mundial; sin embargo, se prevé que la comercialización comience durante junio, con suficiente anticipación para atender la demanda de aficionados nacionales y extranjeros que llegarán a la capital.

De mantenerse la estrategia utilizada en emisiones anteriores, el costo sería muy similar al de una tarjeta convencional de 15 a 22 pesos con tu primer viaje, por lo que podría adquirirse sin representar un gasto elevado para los usuarios.

La Tarjeta de Movilidad Mundial podrá utilizarse en el Metro, Metrobús, Trolebús, RTP, Cablebús, Tren Ligero, Ecobici y el Tren Interurbano “El Insurgente”.

Tarjeta de Movilidad Integrada | Edición Especial Mundial 2026



​Accede a la Red de Movilidad Integrada de la #CiudadDeMéxico con la nueva edición conmemorativa.



​Sistemas Compatibles:

​Metro🚇 y Metrobús🚌

​Cablebús

​Tren Ligero🚉

​Ecobici🚲



​Digitalización:

Adquiere y recarga… pic.twitter.com/JtEAm90i1O — Autoridad del Centro Histórico (@ach_CDMX) April 14, 2026

El objetivo es que tanto habitantes como turistas puedan desplazarse por la ciudad utilizando un solo medio de pago, evitando filas y simplificando los traslados hacia estadios, hoteles, zonas turísticas y centros de reunión mundialista.

La llegada de esta edición especial se suma a otros artículos conmemorativos que han despertado el interés de los aficionados en las últimas semanas, como las monedas alusivas a la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Para muchos seguidores del fútbol, la Tarjeta de Movilidad Mundial no solo será una herramienta para viajar por la ciudad, sino también un recuerdo de colección de un torneo histórico que volverá a colocar a México en los ojos del mundo.